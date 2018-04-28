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Под Новгородом подняты останки 101 советского воина
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Под Новгородом подняты останки 101 советского воина 

Вести.Ru 1 час назад
В Новгородской области обнаружено крупное захоронение советских солдат. Сотрудники Международной поисковой экспедиции вскрыли несколько братских могил в Демянском и Маревском районах, где уже обнаружили останки 101 воина Красной армии, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Российское военно-историческое общество.
Конечно, большинство погибших не опознано. Однако, поисковики нашли два медальона, две именных вещи и одну награду. Все это поможет установить личности захороненных солдат.
Агентство уточняет, что сейчас в Новгородской области работают 270 поисковиков. Им помогают бойцы девяностого отдельного специального батальона Министерства обороны России. Военные поделились с добровольцами техникой и снаряжением для организации экспедиции. Торжественная церемония перезахоронения останков защитников Отечества запланирована на 6 мая.
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