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Вице-мэр Воронежа по градостроительству Артур Кулешов собрался в отставку
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Вице-мэр Воронежа по градостроительству Артур Кулешов собрался в отставку 

Вести Воронеж 50 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Чиновник вернется в департамент строительной политики регионального правительства. Вице-мэр Воронежа по градостроительству Артур Кулешов покинет мэрию в ближайшее время, сообщили источники «Вести-Воронеж» в пятницу, 27 апреля. Чиновник вернется на должность заместителя руководителя департамента строительной политики Воронежской области, которую занимал до перехода в администрацию города. Строительный блок мэрии после его отставки возглавит бывший руководитель управления строительной политики горадминистрации Виктор Владимиров, уволившийся в январе 2017 года. Формирование новой команды, с которой можно будет «удобно и качественно работать», новый вице-мэр Вадим Кстенин назвал одной из своих первоочередных задач после вступления в должность главы города.
Поводом для кадровых перестановок зимой 2017 года стало дело об «архитектурном бандитизме». После того, как бывший губернатор Алексей Гордеев попросил силовиков разобраться в работе строительного блока мэрии, ушёл в отставку руководитель управления главного архитектора Антон Шевелев. Его обвиняют в получение взятки в особо крупном размере. Бывший чиновник до сих пор находится под домашним арестом. Вслед за ним уволились руководители управления строительной политики и отдела подготовки и выдачи разрешений на строительство Виктор Владимиров и Сергей Воронов. Последним — вице-мэр по градостроительству Владимир Астанин. После этого мэр Александр Гусев объявил о реформе строительного блока горадминистрации. Артур Кулешов стал исполняющим обязанности вице-мэра по градостроительству 7 июля 2017 года. 13 сентября его в этой должности утвердила городская дума. Елена Гончарова
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