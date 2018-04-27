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Администрацию Воронежа покинет вице-мэр по финансам Сергей Курило
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Администрацию Воронежа покинет вице-мэр по финансам Сергей Курило 

Вести Воронеж 54 минуты назад
Фото: Вести Воронеж
Кто его сменит, пока неизвестно. Вице-мэр по экономике, финансам и стратегическому планированию Сергей Курило покинет мэрию, сообщили собственные источники «Вести-Воронеж» в пятницу, 27 апреля. Последний день работы заместителя главы города — 10 мая. Сергей Курило проработал в мэрии 16 лет, с 2002 года. С 2008 года занимал должность заместителя главы администрации по экономике, финансам и инвестициям, в 2012 году стал первым вице-мэром. Кто сменит его в этой должности, пока неизвестно. Это уже вторая ожидаемая отставка с момента избрания нового мэра. Так же покинуть администрацию города готовится вице-мэр по градостроительству Артур Кулешов. Формирование новой команды, с которой можно будет «удобно и качественно работать», Вадим Кстенин назвал одной из своих первоочередных задач после вступления в должность главы города. Елена Гончарова
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