В Киргизии мошенник вымогал деньги у министров от имени президента 

В Киргизии задержали мошенника, вымогавшего деньги у членов правительства от имени президента. Жертвами преступника стали главы нескольких министерств.
Члены нового правительства Киргизии обратились в правоохранительные органы по факту вымогательства со стороны мошенника, представлявшегося «правой рукой» президента республики Сооронбая Жээнбекова. Преступник сообщал руководителям ведомств, что за утверждение в должностях главу государства необходимо отблагодарить. По данным милиции, требовал он немного — по десять тысяч сомов (около 150 долларов) с члена правительства.
Как утверждают силовики, мошенник успел позвонить как минимум трем высокопоставленным чиновникам — главам Минздрава, МЧС и Минсельхоза. Глава последнего подтвердил журналистам факт вымогательства. По данным неофициальных источников, количество жертв «правой руки президента» несколько больше. Причем отдельные чиновники якобы даже успели передать мошеннику требуемые деньги.
Вымогателя поймали «по горячим следам» сотрудники Главного управления внутренних дел столицы Киргизии. Им оказался 25-летний местный житель. Мошенник, по версии милиции, действовал не в одиночку, а вместе с напарником, розыск которого сейчас ведется. Что интересно, эту схему вымогательства мошенники придумали не сами: авторство принадлежит неоднократно судимому 38-летнему гражданину Киргизии, на данный момент отбывающему длительный срок в исправительной колонии. Ранее он также вымогал деньги у чиновников, представляясь сотрудником аппарата президента.