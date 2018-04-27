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Шесть новых заводов построят в Троицком и Новомосковском административных округах
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Шесть новых заводов построят в Троицком и Новомосковском административных округах 

Администрация поселения Вороновское 52 минуты назад
Фото: архив
В Троицком и Новомосковском административных округах инвесторы планируют открыть шесть заводов, которые потенциально смогут привлекать новых сотрудников. Об этом стало известно 27 апреля.
Как сообщили на сайте Комплекса градостроительной политики Москвы со ссылкой на слова руководителя Департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, сейчас идут переговоры по строительству молокозавода. Уже найден застройщик, который готов возвести необходимые корпуса.
Кроме того, существует идея построить мясокомбинат и крупный завод специй. Планируется открыть центр подготовки специалистов сервисных центров известного автомобильного завода. В поселении Киевский появится логистический центр.
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