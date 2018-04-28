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В Прокопьевске разыскивают без вести пропавшую 16-летнюю девушку
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В Прокопьевске разыскивают без вести пропавшую 16-летнюю девушку 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, 25 апреля девушка ушла на занятия и не вернулась. На вид пропавшей 16 лет, рост 160 см, телосложение среднее, длинные мелированные волосы ниже плеч. Девушка была одета в короткую черную кожаную куртку, синие джинсы и бордовые полуботинки на замке. С собой у неё был пакет с принадлежностями для маникюра.
Граждан, владеющих информацией о месте нахождения разыскиваемой, сотрудники полиции просят сообщить об этом по тел. : 8— (3846)-62-25-83 либо на телефон «02».
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