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Россия оказалась в списке расхитителей интеллектуальной собственности США
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Россия оказалась в списке расхитителей интеллектуальной собственности США 

Газета.Ru 18 минут назад
Фото: РИА Новости
США включили Россию в список стран, которые не предоставляют достаточной защиты прав на интеллектуальную собственность или расхищают ее. Об этом говорится в докладе офиса Торгового представителя США.
Как отмечается в отчете, эти страны вызывают наиболее серьезную обеспокоенность.
"Офиса Торгового представителя США определил 12 стран — Алжир, Аргентина, Канада, Чили, Колумбия, Китай, Индия, Индонезия, Кувейт, Россия, Украина и Венесуэла — в приоритетный список контроля. Проблемы с интеллектуальной собственностью станут предметом интенсивного двустороннего взаимодействия в этом году", — говорится в докладе.
Ранее депутаты Госдумы предложили производить американские товары без разрешения правообладателей.
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