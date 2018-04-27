Стригино, Нагулино, Гнилицы и Волжская пойма поменяют зонирование

Такое решение было принято по итогам встречи мэра Владимира Панова с жителями Автозаводского и Сормовского районов.

Мэр инициировал процедуру внесения изменений в генеральный план города, чтобы перевести эти населенные пункты из зоны садов и дач в зону индивидуального жилищного строительства. Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области уже готовит соответствующий правовой акт.

Как сообщает пресс-служба гордской администрации, все вопросы, заданные Панову во время предыдущиъ встреч с горожанами были отработаны сотрудниками администрации Нижнего Новгорода, а также Сормовского и Автозаводского районов.

Так, в Сормовском районе остались неотработанными 4,8% (12) вопросов. Решить их возможно только совместно с региональными и федеральными органами власти, они касаются возвращения выплат работающим пенсионерам, строительства метро и виадука на улице Циолковского, ликвидации выбросов в атмосферу и прочее.

Однако уже удалось решить важный вопрос с изменением зонирования Волжской поймы в районе улицы Хальзовской — будут проведены публичные слушания.

На Автозаводе остаются нерешенными менее 3% (7) вопросов. Все они касаются межведомственного взаимодействия: выделение жилья детям-сиротам, обеспечение инвалидов средствами гигиены, закрытие магазина, торгующего алкогольными напитками, финансовая поддержка предпринимателей и ряд других.

Напомним, 26 апреля в Центре развития творчества детей и юношества Приокского района «Созвездие» состоялась третья открытая встреча Владимира Панова с жителями Приокского района.