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Стригино, Нагулино, Гнилицы и Волжская пойма поменяют зонирование
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Стригино, Нагулино, Гнилицы и Волжская пойма поменяют зонирование 

АиФ Нижний Новгород 55 минут назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Такое решение было принято по итогам встречи мэра Владимира Панова с жителями Автозаводского и Сормовского районов.
Мэр инициировал процедуру внесения изменений в генеральный план города, чтобы перевести эти населенные пункты из зоны садов и дач в зону индивидуального жилищного строительства. Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области уже готовит соответствующий правовой акт.
Как сообщает пресс-служба гордской администрации, все вопросы, заданные Панову во время предыдущиъ встреч с горожанами были отработаны сотрудниками администрации Нижнего Новгорода, а также Сормовского и Автозаводского районов.
Так, в Сормовском районе остались неотработанными 4,8% (12) вопросов. Решить их возможно только совместно с региональными и федеральными органами власти, они касаются возвращения выплат работающим пенсионерам, строительства метро и виадука на улице Циолковского, ликвидации выбросов в атмосферу и прочее.
Однако уже удалось решить важный вопрос с изменением зонирования Волжской поймы в районе улицы Хальзовской — будут проведены публичные слушания.
На Автозаводе остаются нерешенными менее 3% (7) вопросов. Все они касаются межведомственного взаимодействия: выделение жилья детям-сиротам, обеспечение инвалидов средствами гигиены, закрытие магазина, торгующего алкогольными напитками, финансовая поддержка предпринимателей и ряд других.
Напомним, 26 апреля в Центре развития творчества детей и юношества Приокского района «Созвездие» состоялась третья открытая встреча Владимира Панова с жителями Приокского района.
АиФ Нижний Новгород: последние новости
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