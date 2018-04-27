Ещё
Правда ли, что Наполеон и Павел I хотели разделить мир
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правда ли, что Наполеон и Павел I хотели разделить мир 

Кириллица 58 минут назад
«Индостан наш!» и «русский солдат, моющий свои сапоги в Индийском океане» — это могло стать реальностью в далёком 1801 году, когда Павел I совместно с Наполеоном предпринял попытку покорения Индии.
Непреступная Азия
Насколько успешно шло освоение Россией востока, настолько же безуспешным оно оказывалось на юге. В этом направлении наше государство постоянно преследовал какой-то рок. Суровые степи и хребты Памира всегда оказывались для него непреодолимой преградой. Но дело, наверное, было не в географических препятствиях, а в отсутствии чётких целей.
К концу XVIII столетия Россия надёжно закрепилась в южных границах Уральского хребта, однако набеги кочевников и несговорчивые ханства мешали продвижению империи на юг. Тем не менее, Россия поглядывала не только на еще непокоренные Бухарский эмират и Хивинское ханство, но и дальше — в сторону неизвестной и загадочной Индии.
В это же время Британия, чья американская колония отпала как созревший плод, свои усилия сосредоточила на Индии, занимавшей важнейшее стратегическое положение в азиатском регионе. Пока Россия буксовала на подходе к Средней Азии, Англия, продвигаясь все дальше на север, всерьез рассматривала планы по завоеванию и заселению горных районов Индии, благоприятных для ведения хозяйства. Интересы двух держав вот-вот могли столкнуться.
«Наполеоновские планы»
Свои планы в отношении Индии имела и Франция. Однако ее интересовали не столько территории, сколько ненавистные англичане, укреплявшие там свое владычество. Время, чтобы выбить их из Индии, было самым подходящим. Британия, раздираемая войнами с княжествами Индостана, заметно ослабила свою армию в этом регионе. Наполеону Бонапарту оставалось найти только подходящего союзника.
Первый консул обратил свое внимание на Россию. «С вашим повелителем мы изменим лицо мира!», — льстил Наполеон русскому посланнику. И он не прогадал. Павел I, известный своими грандиозными планами по присоединению к России Мальты или отправлению военной экспедиции в Бразилию охотно пошёл на сближение с Бонапартом. Русского царя поддержка Франции интересовала не меньше. Цель — ослабление Англии — у них была общая.
Впрочем, первым идею о совместном походе на Индию подал Павел I, а Наполеон лишь поддержал эту инициативу. Павел, по мнению историка А. Кацуры, прекрасно осознавал, «что ключи к владению миром спрятаны где-то в центре евразийского пространства». Восточные грезы правителей двух сильных держав имели все шансы воплотиться в жизнь.
Индийский блицкриг
Подготовка к походу велась в тайне, вся информация большей частью передавалась через курьеров устно. На совместный бросок до Индии отводились рекордно короткие сроки — 50 дней. Союзники полагались на поддержку махараджи Пенджаба Типу-Саида, который бы ускорил продвижение экспедиции.
С французской стороны должен был выступить 35-тысячный корпус во главе с прославленным генералом Андрэ Массеной, а с русской — такое же количество казаков под предводительством атамана войска Донского Василия Орлова. В поддержку уже немолодому атаману Павел распорядился назначить офицера Матвея Платова, будущего атамана войска Донского и героя войны 1812 года. В короткий срок к походу были подготовлены: 41 конный полк и две роты конной артиллерии, которые составили 27500 человек и 55000 лошадей.
Ничего не предвещало беды, однако грандиозная затея все же оказалась под угрозой. Виной всему британский офицер Джон Малколм, который в разгар подготовки русско-французской кампании сначала заключил союз с афганцами, а затем и с персидским шахом, который еще недавно присягал на верность Франции. Наполеона такой поворот событий явно не устраивал и он временно «заморозил» проект.
Но амбициозный Павел привык свои начинания доводить до конца и 28 февраля 1801 года отправил Донское войско на покорение Индии. Свой грандиозный и смелый замысел он изложил Орлову в напутственном письме, отмечая, что туда, куда вы назначаетесь, англичане имеют «свои заведения торговли, приобретенные или деньгами, или оружием. Вам надо все это разорить, угнетенных владельцев освободить и землю привести России в ту же зависимость, в какой она у англичан».
Назад домой
Изначально было ясно, что экспедиция в Индию не была спланирована должным образом. Орлову не удалось собрать необходимые сведения о пути через Среднюю Азию, ему пришлось вести войско по картам путешественника Ф. Ефремова, составленных в 1770 — 1780-х. Не получилось у атамана и собрать 35-тысячное войско — в поход выступило от силы 22 тысячи человек.
Зимнее путешествие на лошадях через калмыцкие степи было суровым испытанием даже для закаленных казаков. Их передвижению мешали и промокшие от подтаявшего снега бурки, и реки, только начавшие освобождаться ото льда, и песчаные бури. Стало не хватать хлеба и фуража. Но войска готовы были идти и дальше.
Все изменило убийство Павла I в ночь с 11 на 12 марта 1801 года. «Где казаки?», — таким был один из первых вопросов новоиспеченного императора Александра I к графу Ливену, участвовавшему в разработке маршрута. Отправленный фельдегерь с собственноручно написанным Александром распоряжением о прекращении похода настиг экспедицию Орлова лишь 23 марта в селе Мачетном Саратовской губернии. Казакам было велено возвращаться к своим домам.
Любопытно, что повторилась история пятилетней давности, когда после смерти Екатерины II была возвращена, отправленная в Прикаспийские земли Дагестанская экспедиция Зубова-Цицианова.
Английский след
Еще 24 октября 1800 года было совершено неудачное покушение на Наполеона, к которому были причастны англичане. Скорее всего, так на планы Бонапарта отреагировали английские чиновники, боящиеся потерять свои миллионы, которые им приносила Ост-Индская компания. Но с отказом от участия в походе Наполеона деятельность английских агентов была перенаправлена на российского императора. Многие исследователи, в частности историк Кирилл Серебренитский, усматривают в гибели Павла именно английские причины.
Это косвенно подтверждают и факты. Например, один из разработчиков индийского похода и главный заговорщик граф Пален был замечен в связях с англичанами. Кроме этого с Британских островов щедро снабжали деньгами петербургскую любовницу английского посла Чарльза Уитворда, чтобы та, по мнению исследователей, подготовила почву для заговора против Павла I. Интересно также, что переписка Павла с Наполеоном 1800-1801 годов была выкуплена в 1816 году частным лицом из Великобритании и впоследствии сожжена.
Новые перспективы
После смерти Павла Александр I, к удивлению многих, продолжил налаживать отношения с Наполеоном, однако пытался их выстраивать с более выгодных для России позиций. Молодому царю претила высокомерность и ненасытность французского правителя.
В 1807 году во время встречи в Тильзите Наполеон пытался склонить Александра к подписанию соглашения о разделе Османской империи и новом походе на Индию. Позднее 2 февраля 1808 года в письме к нему Бонапарт так излагал свои планы: «Если бы войско из 50 тысяч человек русских, французов, пожалуй, даже немного австрийцев направилось через Константинополь в Азию и появилось бы на Евфрате, то оно заставило бы трепетать Англию и повергло бы ее к ногам материк».
Доподлинно неизвестно, как отнесся к этой идее российский император, но он предпочитал, чтобы любая инициатива исходила не от Франции, а от России. В последующие годы уже без Франции Россия начинает активно осваивать Среднюю Азию и налаживать торговые отношения с Индией, исключив в этом деле всякие авантюры.
Кириллица: последние новости
Как манси становились мусульманами Какой народ перешел Чёрное море вброд Какие русские фамилии имею аристократическое происхождение
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Геннадий Печников5
На Украине захотели забрать Крымский мост294
Путин поблагодарил россиян за понимание219
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине352
Захарова отреагировала на слова Хейли в ООН65
Новости партнеров
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение