Эффект С-400: санкции против Турции за сделку с Россией грозят США утратой военной базы

В ответ на его предложение Чавушоглу дал ясно понять, что сделка с Россией закрыта, но если Турция в будущем получит от США интересное предложению по Patriot или каким-то другим системам, то она вернется к его рассмотрению, так как спрос на системы ПВО в стране сохраняется. В то же время санкционные угрозы США он назвал неприемлемыми.

«Для Турции вопрос с поставками С-400 принципиальный — она пытается показать свою позицию и независимость. Что касается самой сделки, то покупка комплексов у России выглядит для Анкары выгодной сама по себе. Во-первых, по своим характеристикам комплекс полностью превосходит западные варианты. Во-вторых, он значительно дешевле тех же Patriot.

В-третьих, сделка по американским системам обсуждалась раньше С-400, но потом она сорвалась из-за категоричного отказа США передавать своим союзникам часть технологий производства Patriot. От нас турки тоже хотели бы получить технологии, но пока об этом речи не идет, хотя окончательно дорогу для таких переговоров мы не закрываем. Возможность получить более продвинутые технологии продолжит маячить перед Турцией, подталкивая ее к продолжению сотрудничества с Россией», — предполагает собеседник ФБА «Экономика сегодня»

Санкции США против Турции

Накануне глава НАТО Йенс Столтенберг также призвал Турцию изучить альтернативу С-400 из стран НАТО. Помимо Patriot он назвал и итало-французские комплексы SAMP/T производства группы EUROSAM. Но как объяснил нам военный эксперт Алексей Леонков , Столтенберг здесь пытается продать Турции «черта в табакерке», так как и Patriot, и SAMP/T проигрывают С-400 по комплектации, возможностям одновременного обстреливания целей, дальности их обнаружения и другим характеристикам.

Накануне в Рособоронэкспорте заявили о начале производства первой партии российских комплексов для Турции, поэтому Анкара, скорее всего, их все-таки получит. США в свою очередь могут усилить давление на Анкару, в том числе через санкции, ограничив поставки истребителей F-35 или осложнив обмен разведывательной информацией.

«Пока американцы скорее используют язык угроз. С одной стороны они, конечно, хотят применить санкции, но с другой стороны ситуация отличается от российской, потому что с Турцией они связаны союзническими обязательствами. Санкции против Турции за сделку по системам С-400 грозят США достаточно опасным развитием событий. Они могут не только потерять свои позиции в Восточном Средиземноморье, но и лишиться ключевой в регионе военной авиабазы Инджирлик», — резюмирует Виктор Надеин-Раевский.