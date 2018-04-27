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Еще 12 торговых центров могут закрыть в Нижегородской области
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Еще 12 торговых центров могут закрыть в Нижегородской области 

В городе N 45 минут назад
Фото: В городе N
Еще 12 торгово-развлекательных центров могут закрыть в Нижегородской области из-за нарушений требований пожарной безопасности. Об этом сообщил начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства региональной прокуратуры Дмитрий Трусов на пресс-конференции 27 апреля.
По его словам, грубые нарушения выявлены в 16 торгово-развлекательных комплексах. Напомним, ранее по этой причине уже был закрыт центр «Звезда» на проспекте Молодежный в Автозаводском районе. Сегодня, 27 апреля, та же участь ждет «Рио», «Шайбу» и «Открытый материк».
«Наиболее распространенными нарушениями является отсутствие на объектах пожарной сигнализации и автоматической системы пожаротушения, либо их ненадлежащие функционирование, а также необеспечение торговых центров первичными средствами пожаротушения. В ряде комплексов, где проводились проверки, не было аварийного освещения на лестничных клетках и световых указателей «Выход». Также в некоторых из них ответственные лица не прошли обучение по программе пожарно-технического минимума», — сказал Трусов.
Нарушения, которые могут представлять угрозу для жизни и здоровья людей, помимо «Звезды», «Шайбы», «Рио» и «Открытого материка» также выявлены в торговых центрах «Союз», «Артель», «Оникс», «Зеркало», в здании гостиницы «Волга», а также в комплексах, расположенных в Ардатовском, Володарском, Ковернинском и Кулебакском районах.
«В суды общей юрисдикции направлены соответствующие исковые заявления. Меры прокурорского реагирования находятся на рассмотрении», — отметил Трусов.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области может быть принято решение временно приостановить работу 23 торгово-развлекательных центров.
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