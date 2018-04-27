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Под Воронежем сотрудники медучреждения страдают из-за серьёзных коммунальных проблем
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Под Воронежем сотрудники медучреждения страдают из-за серьёзных коммунальных проблем 

Вести Воронеж 56 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Медики вынуждены носить из дома на работу воду. В Воронежской области сотрудники фельдшерско-акушерского пункта (ФАП), расположенного в старом здании, страдают из-за коммунальных проблем и надеются на новое помещение. Помочь медработникам вызвались активисты ОНФ. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщили в пресс-службе организации. В центре истории — ФАП в семилукском селе Орлов Лог. Его здание построено ещё в 1948 году, рассчитано на обслуживание 1,2 тыс. человек. В 2009 году его отремонтировали — заменили электропроводку, установили электрический котёл и водяную систему отопления. Но со временем большая часть радиаторов пришла в негодность — и медикам пришлось их отключить. И это далеко не все проблемы, с которыми приходится бороться сотрудникам ФАПа.
— Поэтому зимой в ФАПе холодно. Стараемся решить проблему с помощью масляных электрообогревателей. Так как их мало, приём ведётся в одном помещении, что создает массу неудобств. В нашем ФАПе отсутствует центральное водоснабжение, уличная колонка сломалась. Воду для процедур, для уборки помещений приходится носить из дома, — поделилась фельдшер Галина Борисова. Как подчеркивают активисты, которые обследовали пункт, общая площадь помещений и их количество уже не соответствуют современным требованиям. По мнению общественников и самих медиков, даже капитальный ремонт не сможет помочь в сложившихся условиях. Нужно новое здание. — Поселку необходим новый ФАП. Тем более, население Орлова Лога, который является пригородным по отношению к районному центру, постоянно растёт. Соответствующее обращение активисты ОНФ направили в региональный департамент здравоохранения, — заявил член регионального штаба ОНФ Александр Гончаров.
Сейчас в регионе реализуется программа по строительству в сёлах медучреждений. Проблемных точек в области ещё хватает, но уже достигнутые результаты не могут не радовать, отмечают активисты. Недавно общественники с проверкой наведались в Ендовищенский фельдшерско-акушерские пункты и Латненскую врачебную амбулаторию. Те обзавелись новыми зданиями, которые получили высокую оценку и от медиков, и от пациентов, и в итоге от самих активистов. Фото: пресс-служба регионального управления ОНФ
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