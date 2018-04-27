Зачем на гигантской ферме в Китае разводят по шесть миллиардов тараканов в год

Для русского человека тараканы — такие паразиты, которые орудуют по ночам на нашей кухне, разбегаются по углам, когда включаешь свет, и не переносят вида тапок и газет. В Китае к этим ребятам относятся совсем по-другому. Тараканов там считают полезными для здоровья, а фармацевтические компании построили на них огромный бизнес, который приносит море денег.

Источник: South China Morning Post

В городе Сичан на юго-западе Китая находится ферма, где одна из фармацевтических компаний выращивает тараканов. Здание размером в два футбольных поля заполнено рядами узких полок, на которых стоят контейнеры с едой и водой. Условия на ферме идеальные для тараканов — там тепло и влажно круглый год, тараканы могут спокойно перемещаться по своему «дому», и никто им не мешает. Здание практически герметично, а человеку туда попасть крайне сложно. А за всю свою, пусть и короткую, жизнь ни один из жителей фермы не видит солнечного света.

На крупнейшей в Китае тараканьей ферме в год выращивают около шести миллиардов особей. Здание оборудовано искусственным интеллектом, который постоянно следит за 80 показателями: от температуры воздуха до генетических мутаций тараканов. Все это нужно для того, чтобы насекомые размножались как можно быстрее.

Так зачем же фармацевтическим компаниям нужно такое количество тараканов? Дело в том, что взрослые особи идут на изготовление целебной настойки, которая используется в медицинских целях. Лекарство имеет цвет чая, на вкус немного сладкое и слегка пахнет рыбой. Утверждают, что зелье помогает при лечении гастроэнтерита, язвы желудка и легочных заболеваний. Согласно официальным отчетам, ферма в Сичане продает настойку более чем 4 тысячам больниц по всей стране.

Таракан издревле был ингредиентом традиционной китайской медицины. До сих пор в некоторых сельских регионах страны младенцев кормят тараканами с чесноком, чтобы вылечить лихорадку. К тому же некоторые исследования свидетельствуют об омолаживающем эффекте от приема тараканьего зелья.

«Зелье не панацея, оно не обладает магической силой против всех болезней, — утверждает один из экспертов. — Но его влияние на некоторые симптомы подтверждено наукой и крупномасштабными исследованиями».

Самый главный недостаток настойки — сырье.

«Источник сырья у большинства людей вызывает отвращение. Это главная причина, по которой зелье не используют в других странах. Даже в Китае большинство пациентов могут и не знать, из чего сделано лекарство».

Огромной проблемой некоторые эксперты считают скопление чудовищного количества насекомых в одном месте. Профессор Чжу Чаодун из Академии наук Китая утверждает, что если миллиарды тараканов, запертых сейчас в одном здании, вдруг выйдут на свободу, что может произойти по разным причинам, начиная от человеческой ошибки и заканчивая землетрясением, это может обернуться настоящей катастрофой. Тараканы быстро размножаются в подходящих условиях, а учитывая теплый климат Сичана и достаточное количество осадков, насекомые смогут нанести огромный вред всей окрестности Сичана.

Также существуют опасения, что развитие фермы может привести к эволюции насекомых и рождению «супертаракана» аномальных размеров и с неимоверной скоростью размножения. Но Чжу Чаодун сомневается в таком сценарии развития событий. Считается, что тараканы существуют со времен динозавров и они смогли пережить экстремальные условия, которые привели к исчезновению других видов.

«Каждый таракан — уже супернасекомое. Мать-природа выполнила свою работу и оставила нам немного возможностей для улучшения вида».