Ещё
Зачем на гигантской ферме в Китае разводят по шесть миллиардов тараканов в год
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зачем на гигантской ферме в Китае разводят по шесть миллиардов тараканов в год 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Для русского человека тараканы — такие паразиты, которые орудуют по ночам на нашей кухне, разбегаются по углам, когда включаешь свет, и не переносят вида тапок и газет. В Китае к этим ребятам относятся совсем по-другому. Тараканов там считают полезными для здоровья, а фармацевтические компании построили на них огромный бизнес, который приносит море денег.
Источник: South China Morning Post
В городе Сичан на юго-западе Китая находится ферма, где одна из фармацевтических компаний выращивает тараканов. Здание размером в два футбольных поля заполнено рядами узких полок, на которых стоят контейнеры с едой и водой. Условия на ферме идеальные для тараканов — там тепло и влажно круглый год, тараканы могут спокойно перемещаться по своему «дому», и никто им не мешает. Здание практически герметично, а человеку туда попасть крайне сложно. А за всю свою, пусть и короткую, жизнь ни один из жителей фермы не видит солнечного света.
На крупнейшей в Китае тараканьей ферме в год выращивают около шести миллиардов особей. Здание оборудовано искусственным интеллектом, который постоянно следит за 80 показателями: от температуры воздуха до генетических мутаций тараканов. Все это нужно для того, чтобы насекомые размножались как можно быстрее.
Так зачем же фармацевтическим компаниям нужно такое количество тараканов? Дело в том, что взрослые особи идут на изготовление целебной настойки, которая используется в медицинских целях. Лекарство имеет цвет чая, на вкус немного сладкое и слегка пахнет рыбой. Утверждают, что зелье помогает при лечении гастроэнтерита, язвы желудка и легочных заболеваний. Согласно официальным отчетам, ферма в Сичане продает настойку более чем 4 тысячам больниц по всей стране.
Таракан издревле был ингредиентом традиционной китайской медицины. До сих пор в некоторых сельских регионах страны младенцев кормят тараканами с чесноком, чтобы вылечить лихорадку. К тому же некоторые исследования свидетельствуют об омолаживающем эффекте от приема тараканьего зелья.
«Зелье не панацея, оно не обладает магической силой против всех болезней, — утверждает один из экспертов. — Но его влияние на некоторые симптомы подтверждено наукой и крупномасштабными исследованиями».
Самый главный недостаток настойки — сырье.
«Источник сырья у большинства людей вызывает отвращение. Это главная причина, по которой зелье не используют в других странах. Даже в Китае большинство пациентов могут и не знать, из чего сделано лекарство».
Огромной проблемой некоторые эксперты считают скопление чудовищного количества насекомых в одном месте. Профессор Чжу Чаодун из Академии наук Китая утверждает, что если миллиарды тараканов, запертых сейчас в одном здании, вдруг выйдут на свободу, что может произойти по разным причинам, начиная от человеческой ошибки и заканчивая землетрясением, это может обернуться настоящей катастрофой. Тараканы быстро размножаются в подходящих условиях, а учитывая теплый климат Сичана и достаточное количество осадков, насекомые смогут нанести огромный вред всей окрестности Сичана.
Также существуют опасения, что развитие фермы может привести к эволюции насекомых и рождению «супертаракана» аномальных размеров и с неимоверной скоростью размножения. Но Чжу Чаодун сомневается в таком сценарии развития событий. Считается, что тараканы существуют со времен динозавров и они смогли пережить экстремальные условия, которые привели к исчезновению других видов.
«Каждый таракан — уже супернасекомое. Мать-природа выполнила свою работу и оставила нам немного возможностей для улучшения вида».
Bigpicture.ru: последние новости
Почему пожилые люди в Японии намеренно совершают мелкие преступления и хотят попасть в тюрьму В Австралии 17-летняя полуслепая и глухая собака спасла потерявшуюся 3-летнюю девочку Британец поставил глушилку против дорожных камер и показывал полиции средний палец. Но глушилка не сработала
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Геннадий Печников5
На Украине захотели забрать Крымский мост294
Путин поблагодарил россиян за понимание219
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине352
Захарова отреагировала на слова Хейли в ООН65
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение