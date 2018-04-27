Зеленограды приняли участие в Ломоносовcких чтениях, посвященных цифровой экономике 

В рамках Ломоносовских чтений МГУ прошла междисциплинарная секция «Многоуровневый социально-экономический мониторинг, планирование и управление в цифровой экономике».
Междисциплинарная дискуссия была посвящена стратегиям формирования цифрового лидерства России, развития цифровой трансформации образования, создания платформы когнитивного искусственного интеллекта и исследованию потребностей в пространственных данных.
Тон конференции задал в своем выступлении директор Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» Российской академии наук, научный руководитель Национального центра цифровой экономики МГУ, академик РАН Игорь Анатольевич Соколов, который сформулировал ключевые важнейшие подходы к развитию основных направлений и получению необходимых практических результатов цифровой экономики, вызвавшие большой интерес у участников дискуссионной панели.
В дискуссии приняли участие советник префекта по вопросам стратегического управления, профессор кафедры маркетинга и управления проектами МИЭТ, д.э.н., к.т.н. Иванов В. В. и заместитель начальника управления экономики префектуры, к.э.н. Коробова А. Н.
Более подробная информация и презентации участников доступны на сайте НЦЦЭ по ссылке https://digital.msu.ru/.