Зеленограды приняли участие в Ломоносовcких чтениях, посвященных цифровой экономике

В рамках Ломоносовских чтений МГУ прошла междисциплинарная секция «Многоуровневый социально-экономический мониторинг, планирование и управление в цифровой экономике».

Междисциплинарная дискуссия была посвящена стратегиям формирования цифрового лидерства России , развития цифровой трансформации образования, создания платформы когнитивного искусственного интеллекта и исследованию потребностей в пространственных данных.

Тон конференции задал в своем выступлении директор Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» Российской академии наук , научный руководитель Национального центра цифровой экономики МГУ, академик РАН Игорь Анатольевич Соколов , который сформулировал ключевые важнейшие подходы к развитию основных направлений и получению необходимых практических результатов цифровой экономики, вызвавшие большой интерес у участников дискуссионной панели.

В дискуссии приняли участие советник префекта по вопросам стратегического управления, профессор кафедры маркетинга и управления проектами МИЭТ, д.э.н., к.т.н. Иванов В. В. и заместитель начальника управления экономики префектуры, к.э.н. Коробова А. Н.

Более подробная информация и презентации участников доступны на сайте НЦЦЭ по ссылке https://digital.msu.ru/.