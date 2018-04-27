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РЖД рассматривают возможность электрификации 1,6 тыс. км железной дороги в Иране
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РЖД рассматривают возможность электрификации 1,6 тыс. км железной дороги в Иране 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
По его словам, предложение сотрудничества по другим участкам железных дорог предусмотрено уже подписанным контрактом по участку Гармсар — Инче-Бурун.
"Мы получили предложение рассматривать участок Бендер-Аббас — Серахс. Мы провели переговоры с руководителем Иранских железных дорог и с ним договорились, что рассмотрим развитие этого нового участка. Это 1,6 тыс. км, половина — строительство вторых путей и весь участок — электрификация. В рамках этого контракта может быть сделано обоснование инвестиций и предложение", — сказал А. Мишарин.
В настоящее время РЖД и железные дороги Ирана сотрудничают в рамках проекта электрификации линии Гармсар — Инче-Бурун. Контракт с Иранскими железными дорогами также предусматривает поставку рельсов, стрелочных переводов, путевой техники и локомотивов российского производства.
Проект предусматривает электрификацию железнодорожной линии Гармсар — Инче-Бурун общей протяженностью 495 км, в том числе 203 км в горной местности. В ходе работ также будут электрифицированы 32 станции и 95 тоннелей, построены семь тяговых подстанций и 11 постов секционирования, шесть дежурных пунктов контактной сети и здание дистанции электроснабжения. Модернизация этой инфраструктуры позволит увеличить пропускную способность и скорость движения поездов.
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