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В Красноярском крае число участников движения «Юнармия» превысило 3000 человек
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В Красноярском крае число участников движения «Юнармия» превысило 3000 человек 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Вообще же с начала 2018 года в его ряды на территории регионов, где дислоцируются войска ЦВО, вступили более 3600 юношей и девушек. В общей сложности на данный момент звание юнармейца здесь носят 88 тыс. ребят.
В Красноярском крае в рядах военно-патриотического движения «Юнармия» состоит более 3000 юношей и девушек, работает свыше 50 его муниципальных штабов.
Вопрос патриотического воспитания подрастающего поколения активно обсуждается на всех уровнях власти.
Так, на этой неделе в Общественной палате России представители движения «Юнармия» и ряда общественных организаций провели «круглый стол» на тему «Военно-патриотическое воспитание молодежи как важный фактор формирования конституционного долга по защите Отечества».
С начала 2018 года в ряды молодежного движения «Юнармия» на территории регионов, где дислоцируются войска ЦВО, вступили более 3600 юношей и девушек. В общей сложности на данный момент звание юнармейца здесь носят 88 тысяч ребят.
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