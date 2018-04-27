В Красноярском крае число участников движения «Юнармия» превысило 3000 человек

Вообще же с начала 2018 года в его ряды на территории регионов, где дислоцируются войска ЦВО, вступили более 3600 юношей и девушек. В общей сложности на данный момент звание юнармейца здесь носят 88 тыс. ребят.

Красноярском крае в рядах военно-патриотического движения «Юнармия» состоит более 3000 юношей и девушек, работает свыше 50 его муниципальных штабов.

Вопрос патриотического воспитания подрастающего поколения активно обсуждается на всех уровнях власти.

Так, на этой неделе в Общественной палате России представители движения «Юнармия» и ряда общественных организаций провели «круглый стол» на тему «Военно-патриотическое воспитание молодежи как важный фактор формирования конституционного долга по защите Отечества».

С начала 2018 года в ряды молодежного движения «Юнармия» на территории регионов, где дислоцируются войска ЦВО, вступили более 3600 юношей и девушек. В общей сложности на данный момент звание юнармейца здесь носят 88 тысяч ребят.