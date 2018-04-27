В США запутится SVOD-сервис для женщин

Американская медиагруппа Cinedigm в сотрудничестве с ориентированным на женскую аудиторию подписным ОТТ ТВ провайдером Gatherer Entertainment запустят The Gatherer Network, VOD-сервис по подписке для женщин старше 35 лет.

Запуск сервиса The Gatherer Network планируется в четвёртом квартале этого года. Он будет основываться на абонентской базе Cinedigm, которая насчитывает 525 млн пользовательских устройств. В планах распространения — и веб и мобильные приложения, как для iOS, так и Andriod. Сервис станет 9-м каналом от Cinedigm Digital Networks Group.

Gatherer Entetainment создана в прошлом году бродвейским продюсером Дженной Сигал, которая ранее занимала пост директора по управлению производством в Viacom. В управляющую команду нового сервиса вошли: бывший исполнительный директор Viacom — Хейди Пэкер Эшкенази, на посту директора по маркетингу, и Эрик Шерман, ставший директором по операционной деятельности и стратегии, ранее возглавлявший кабельные сети VH1 Classic и Fuse.

Новый сервис будет предоставлять контент по темам, начиная от новостей сферы красоты и моды, до важных советов для здоровья и благополучия женщин среднего возраста, о еде, напитках и кулинарии, финансовым вопросам и планированию бюджета, рукоделии, о новых технологиях и путешествиях. Программирование будет построено на оригинальном короткометражном контенте, как срежиссированном, так и нет.

Cinedigm владеет собственными и партнерскими сетями, включая канал о боевых искусствах Combat Go, документальный канал Docurama, канал о стиле жизни CONtv, канал о киберспорте Wham, канал об азиатской музыкальной и поп-культуре Hallypop, и семейными каналами Dove Channel и DoveKids.

ИСТОЧНИК: DIGITAL TV Europe