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Абызов уверен в востребованности идеологии открытого госуправления
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Абызов уверен в востребованности идеологии открытого госуправления 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Министр РФ по делам Открытого правительства Михаил Абызов убежден, что в новом правительстве идеология открытого госуправления будет востребована.
"Форму работы системы Открытого правительства будут определять президент и председатель правительства после инаугурации и назначения председателя. Сама идеология открытого госуправления в будущем правительстве — я в этом абсолютно убежден — будет востребована. Вопрос формы, вопрос должностей, кто будет этим заниматься, персоналий — это вопрос, который будет определяться президентом и председателем правительства", — сказал Абызов в пятницу журналистам.
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