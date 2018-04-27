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Сенаторы поддержали концепцию проекта о контрсанкциях в отношении США
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Сенаторы поддержали концепцию проекта о контрсанкциях в отношении США 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
СЕНАТОРЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ КОНЦЕПЦИЮ ЗАКОНОПРОЕКТА О КОНТРСАНКЦИЯХ РФ В ОТНОШЕНИИ США — МЕЗЕНЦЕВ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СФ ПО ДОКУМЕНТУ
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