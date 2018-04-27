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Сенаторы поддержали концепцию проекта о контрсанкциях в отношении США
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Сенаторы поддержали концепцию проекта о контрсанкциях в отношении США
РИА Новости
56 минут назад
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Фото:
РИА Новости
СЕНАТОРЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ КОНЦЕПЦИЮ ЗАКОНОПРОЕКТА О КОНТРСАНКЦИЯХ
РФ
В ОТНОШЕНИИ
США
— МЕЗЕНЦЕВ О ЗАКЛЮЧЕНИИ
СФ
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