Отечественный софт поможет ускорить переход к цифровой экономике

Переход госпредприятий и коммерческих организаций на отечественное программное обеспечение и облачные решения необходимо совершить как можно быстрее, использование зарубежного софта рискованно в сложившейся политической обстановке, поэтому импортозамещение в этой сфере является задачей национальной безопасности, об этом говорили участники форума «Российский софт: эффективные решения» (16+), который прошел в рамках Российской недели высоких технологий-2018.

Минкомсвязи. Замгендиректора "Почты России" по информационным технологиям и развитию новых продуктов Сергей Емельченков, выступая на мероприятии, отметил, что госпредприятие намерено полностью перейти на российский софт к 2019 году. Почтовый оператор уже тестирует офисное программное обеспечение «МойОфис» (0+), которое ранее стали использовать в Ростелекоме

Своя цифровая экономика на своем софте

В сентябре прошлого года президент Владимир Путин встречался с представителями информационно-коммуникационного кластера Пермского края и заявил, что IT-компании должны переходить на отечественное программное обеспечение, иначе государство не сможет использовать их продукцию в некоторых сферах из-за высоких рисков для безопасности. По этой же причине при подготовке документа «Цифровая экономика Российской Федерации» по направлению «Информационная безопасность» решено было использовать российский продукт — пакет приложений «Мой Офис», который выпустила компания «Новые облачные технологии».

Над разработкой документа в течение двух месяцев трудились 30 специалистов из разных городов России — представители государственных учреждений, коммерческих организаций, эксперты.

"Мы решили использовать российский продукт «МойОфис». Что в нем удобно? Это частное облако, заходить в документ со своего аккаунта можно было как с мобильного телефона, так и компьютера. Обычное редактирование документа — это 20-30 пересылок в неделю одного и того же файла под разными названиями. Мы же все работали с единой версией документа. Шрифты удобные, табличный редактор удобный", — сообщил директор Центра компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух , возглавлявший при подготовке документа «Цифровая экономика РФ» подгруппу по информационной безопасности.

По словам директора по продуктам «МойОфис» Евгения Фенюшина, при создании продукта акцент делается на потребности клиентов, максимальное упрощение процесса подготовки документов и минимизацию рутинных операций. «Порядка 70% времени при создании документа занимает процесс его согласования. Предлагаемая нами технология совместного редактирования в режиме реального времени позволяет сократить эти затраты и исключить распространение и работу с несогласованными промежуточными версиями документов», — отметил Евгений Фенюшин.

В методических рекомендациях Минкомсвязи по переходу федеральных органов исполнительной власти и внебюджетных фондов говорится, что к 2019 году на 80% компьютерах чиновников должны стоять офисные пакеты и операционные системы отечественного производства. Кроме того, к этому периоду госсектор обязан полностью перейти на российские почтовые приложения, системы электронного документооборота и антивирусы.

Сейчас госорганы обязаны закупать программы из реестра российского ПО, иностранные программы разрешается приобретать только при отсутствии аналогов из России. Однако с 1 января 2018 года правительство разрешило использовать софт разработчиков из стран ЕАЭС для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Российские инновации в привычной офисной среде

Зарубежный софт надежный и все давно к нему привыкли, однако закон есть закон и переходить на собственные разработки придется, отмечают эксперты. В тоже время они выделяют и ряд преимуществ продуктов отечественных IT-компаний. В первую очередь речь идет о безопасности при хранении и передаче информации.

"К преимуществам продукта «МойОфис» перед зарубежными конкурентами можно отнести то, что его исходный код хранится на территории России. Это позволяет проводить оценки возможностей программы по методикам, которые разработаны нашими регуляторами и призваны исключить нерегламентированные внешние манипуляции с программой. Другие компании, выпускающие софт, например Microsoft , по различным причинам не могут передать исходный код. А это очень важно для обеспечения безопасности пользователей и важной информации", — сказал руководитель службы информационной безопасности компании «Новые облачные технологии» Александр Буравцов, добавив, что продукты «МойОфис» обладают сертификатами соответствия ФСТЭК и ФСБ России

Из других плюсов российского ПО можно выделить его совместимость с разными операционными системами. Среди них Windows (начиная с XP), Linux, macOS, iOS и Android. «Сейчас нет софта, который позволял бы совместно взаимодействовать со всеми существующими операционными системами, начиная от мобильных приложений до десктопа. Продукты „МойОфис“ работают единообразно на всех платформах, поэтому сотрудники предприятий могут использовать для работы с документами любые устройства», — пояснил Александр Буравцов.

В компании «Новые облачные технологии» также отметили, что архитектура частного облака позволяет установить приложения «МойОфис» внутри закрытого периметра организации, предотвращая случайную утечку данных.

Нацеленность на современные технологии и инновации наравне с мерами протекционизма тоже может стать серьезным подспорьем в конкурентной борьбе за конечного пользователя. Создатели продукта «МойОфис» нацелены не только на повтор существующей функциональности западных конкурентов, но и создание дополнительных преимуществ при работе с большим объемом документов в крупных организациях. Такой подход существенно облегчает привычную модель работы: не нужно иметь копии документов на десятках десктопов, участвующих в его создании, так как документ единый и лежит в корпоративном облаке, к нему имеют доступ сотрудники из любого места в мире, с любого типа устройств, с возможностью использовать групповое редактирование в режиме реального времени. Данный механизм сокращает затраты на создание контента и делает более эффективным весь жизненный цикл документа, рассказали в компании «Новые облачные технологии».

Тренд на импортозамещение способствовал тому, что отечественные IT-компании стали активнее предлагать рынку свои решения. Сейчас в реестре российского ПО, которое разрешено для использования в госучреждениях, уже более 4,5 тыс. продуктов.