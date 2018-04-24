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Уверенность потребителей США выросла в апреле
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Уверенность потребителей США выросла в апреле 

Вести.Ru 24 апреля 2018
Фото: Вести.Ru
Москва, 24 апреля — «Вести. Экономика». Потребительская уверенность в США немного улучшилась в апреле, что привело к тому, что индекс приблизился к 18-летнему максимуму.
EPA/JUSTIN LANE
Это говорит о том, что экономика США остается на высоком уровне, несмотря на новые опасения по поводу торговых напряженностей. Индекс потребительской уверенности поднялся до 128,7 пункта в апреле с показателя в 127 пунктов в марте, сообщила организация Conference Board. Два месяца назад индекс достиг самого высокого уровня с конца 2000 года. Индекс текущей ситуации вырос до 159,6 пункта со 158,1 пункта в предыдущем месяце. Индекс будущих ожиданий вырос до 108,1 пункта со 106,2 пункта. Опрос показал, что американцы более оптимистично относятся к своим финансам и считают, что в стране довольно легко найти работу. Экономика США, похоже, ускоряется после замедления в начале года. Миллионы американцев нашли работу, уровень безработицы достиг 17-летнего минимума, а бизнес увеличил инвестиции. Экономисты, опрошенные MarketWatch, прогнозируют, что экономика США увеличится на 3,2% во втором квартале, который простирается с апреля по конец июня. "В целом уровни уверенности остаются сильными и свидетельствуют о том, что экономика будет продолжать расширяться в ближайшие месяцы правильными темпами", — сказала Линн Франко, директор экономических индикаторов в Conference Board.
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