Анфиса Чехова научилась контролировать эмоции

Телеведущая призналась, что отдых на Бали помог ей научиться управлять своими эмоциями и быстро отпускать весь негатив.

"Я думала, приеду на Бали и буду строчить глубокие посты и стихи как из пулемёта", — написала Чехова , но добавила, что осуществить планы у нее не получается. Утром телеведущая прочитала неприятные комментарии под своими фото в нижнем белье и хотела написать большое послание читательницам, которые не могут сдерживать зависть.

Чехова хотела порассуждать на тему комплексов, принятия себя, сексуальности женщин, но после занятий йогой быстро отпустила во Вселенную свой негатив, страхи, раздражение и боль, и решила не писать ничего глубокомысленного. «Хочется только жить и чувствовать жизнь, от кончиков пальцев ног до макушки», — призналась телеведущая.

Поклонники отметили, что Анфиса пришла к правильным мыслям, и пожелали, как можно дольше сохранять такой контроль над эмоциями и позитивный, мудрый настрой.