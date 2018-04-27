Пассажирский самолет «сбежал» от песчаной бури в Кувейте. Видео

Пассажир авиалайнера, находившегося в минувший четверг, 26 апреля, в воздушном пространстве Кувейта , снял на камеру мобильного телефона момент расхождения воздушного судна и песчаной бури.

На кадрах, сделанных через иллюминатор, видна впечатляющая стена пыли и песка, поднятая в воздух сильным ветром.

Какое-то время самолет находился в непосредственной близости от пыльной бури, после чего удалился прочь.

Это атмосферное явление заставило понервничать людей, оказавшихся на борту самолета, выполнявшего внутренний рейс по территории Саудовской Аварии из Эр-Рияда в Бурайду.

Пассажиры, обнаружившие, что воздушное судно влетело в бурю и зону турбулентности, запаниковали, стали кричать и молиться. К счастью, все обошлось благополучно.