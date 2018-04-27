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Пассажирский самолет «сбежал» от песчаной бури в Кувейте. Видео
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Пассажирский самолет «сбежал» от песчаной бури в Кувейте. Видео 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Пассажир авиалайнера, находившегося в минувший четверг, 26 апреля, в воздушном пространстве Кувейта, снял на камеру мобильного телефона момент расхождения воздушного судна и песчаной бури.
На кадрах, сделанных через иллюминатор, видна впечатляющая стена пыли и песка, поднятая в воздух сильным ветром.
Какое-то время самолет находился в непосредственной близости от пыльной бури, после чего удалился прочь.
Это атмосферное явление заставило понервничать людей, оказавшихся на борту самолета, выполнявшего внутренний рейс по территории Саудовской Аварии из Эр-Рияда в Бурайду.
Пассажиры, обнаружившие, что воздушное судно влетело в бурю и зону турбулентности, запаниковали, стали кричать и молиться. К счастью, все обошлось благополучно.
Еще один ролик был снят из кабины при посадке лайнера в аэропорту города Джизана, где пилоты успели приземлится, буквально влетев в бурю.
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