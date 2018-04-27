Ещё
Климов: Тема «российской угрозы» будет раскручиваться в США до ноября
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Климов: Тема «российской угрозы» будет раскручиваться в США до ноября 

Российская Газета 36 минут назад
Фото: Российская Газета
Американские парламентарии будут активно использовать тему «российской угрозы» перед ноябрьскими выборами, затем интерес к теме пойдет на спад, заявил РИА Новости в пятницу глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Ранее, напоминает агентство, комитет по разведке Палаты представителей конгресса США опубликовал доклад, в котором обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы, начиная с 2015 года. По мнению политиков, это вмешательство продолжится посредством кибератак и публикаций в государственных СМИ.
"Единственное, чем озабочены сейчас американские конгрессмены — это ноябрьские выборы, и они будут использовать российскую тему в предвыборной борьбе", — считает Климов, а после выборов, добавил он, интерес к этой теме на время несколько угаснет. Сенатор также заявил, что американцы в своей риторике используют российский доклад о вмешательстве США в дела РФ, «просто переставляя местами Россию и США».
Климов полагает, что США не откажутся от «бородатой шутки» о «российской угрозе», пока она работает и помогает осваивать средства госбюджета.
В ноябре этого года в США состоятся так называемые «промежуточные выборы», которые приходятся на середину срока действующего президента. В ходе них полностью переизбирается нижняя палата конгресса (Палата представителей) и треть сената (35 мест из 100). Кроме того, пройдут выборы 39 руководителей штатов и территорий, а также местные выборы в нескольких штатах.
Российская Газета: последние новости
Володин рассказал Путину, как решить проблему дефицита медиков "Нафтогаз" не исключил полномасштабного конфликта России и Украины Владимир Путин освободил от НДФЛ детские пособия
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин поблагодарил россиян за понимание206
Умер Геннадий Печников4
На Украине захотели забрать Крымский мост263
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине337
Захарова отреагировала на слова Хейли в ООН62
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение