Климов: Тема «российской угрозы» будет раскручиваться в США до ноября

Ранее, напоминает агентство, комитет по разведке Палаты представителей конгресса США опубликовал доклад, в котором обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы, начиная с 2015 года. По мнению политиков, это вмешательство продолжится посредством кибератак и публикаций в государственных СМИ.

"Единственное, чем озабочены сейчас американские конгрессмены — это ноябрьские выборы, и они будут использовать российскую тему в предвыборной борьбе", — считает Климов, а после выборов, добавил он, интерес к этой теме на время несколько угаснет. Сенатор также заявил, что американцы в своей риторике используют российский доклад о вмешательстве США в дела РФ, «просто переставляя местами Россию и США».

Климов полагает, что США не откажутся от «бородатой шутки» о «российской угрозе», пока она работает и помогает осваивать средства госбюджета.

В ноябре этого года в США состоятся так называемые «промежуточные выборы», которые приходятся на середину срока действующего президента. В ходе них полностью переизбирается нижняя палата конгресса (Палата представителей) и треть сената (35 мест из 100). Кроме того, пройдут выборы 39 руководителей штатов и территорий, а также местные выборы в нескольких штатах.