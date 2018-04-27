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Северное Бутово отпразднует День Победы
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Северное Бутово отпразднует День Победы 

Вестник Бутова 1 час назад
Фото: Вестник Бутова
К 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне управа и муниципалитет района Северное Бутово подготовили для бутовчан разнообразную праздничную программу. В дни праздников жителей района ждёт сразу несколько мероприятий.
Так, 7 мая в 12.30 начнётся шествие с возложением цветов к памятнику погибшим воинам-бутовчанам. Оно двинется по скверу между домами 15, корпус 2 и 17, корпус 1 по улице Старобитцевская и дойдёт до храма Параскевы Пятницы (улица Старокачаловская, дом 8, корпус 1).
На следующий день — 8 мая — в 10.30 начнётся смотр строя и песни в школе №1613 (улица Ратная, дом 6Б, территория стадиона).
И, наконец, 9 мая в полдень начнутся праздничные народные гуляния в пойме реки Битца. Они пройдут между улицами Знаменские Садки и Ратная.
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