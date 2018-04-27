Северное Бутово отпразднует День Победы

К 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне управа и муниципалитет района Северное Бутово подготовили для бутовчан разнообразную праздничную программу. В дни праздников жителей района ждёт сразу несколько мероприятий.

Так, 7 мая в 12.30 начнётся шествие с возложением цветов к памятнику погибшим воинам-бутовчанам. Оно двинется по скверу между домами 15, корпус 2 и 17, корпус 1 по улице Старобитцевская и дойдёт до храма Параскевы Пятницы (улица Старокачаловская, дом 8, корпус 1).

На следующий день — 8 мая — в 10.30 начнётся смотр строя и песни в школе №1613 (улица Ратная, дом 6Б, территория стадиона).

И, наконец, 9 мая в полдень начнутся праздничные народные гуляния в пойме реки Битца. Они пройдут между улицами Знаменские Садки и Ратная.