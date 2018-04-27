Пять гостиниц мечтают построить в Костроме: где они будут?

Костроме ждут инвесторов для строительства гостиниц, узнал KOSTROMA.TODAY. Всего в городе планируется отдать под застройку пять участков.

Речь идет об улице Костромской — в районе дома №111, Давыдовском 6-м проезде, улице Щемиловке в районе дома №13, улице Новоселов в районе дома №26, улице Водяной в районе дома №36 и улице Коммунаров.

По информации пресс-службы областной администрации, инвесторам предоставят налоговые преференции, возможность софинансирования строительства и возмещение части затрат на подключение к сетям.

Инвесторов, которых заинтересовали проекты, просят обращаться по телефону (4942) 37-10-22.