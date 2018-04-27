Ещё
Пять гостиниц мечтают построить в Костроме: где они будут?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост

Пять гостиниц мечтают построить в Костроме: где они будут? 

Kostroma.Today 15 часов назад
Фото: Kostroma.Today
В Костроме ждут инвесторов для строительства гостиниц, узнал KOSTROMA.TODAY. Всего в городе планируется отдать под застройку пять участков.
Речь идет об улице Костромской — в районе дома №111, Давыдовском 6-м проезде, улице Щемиловке в районе дома №13, улице Новоселов в районе дома №26, улице Водяной в районе дома №36 и улице Коммунаров.
По информации пресс-службы областной администрации, инвесторам предоставят налоговые преференции, возможность софинансирования строительства и возмещение части затрат на подключение к сетям.
Инвесторов, которых заинтересовали проекты, просят обращаться по телефону (4942) 37-10-22.
Еще 14 участков под строительство гостиниц предусмотрены в Галиче, Мантурово, Шарье, Нерехте, а также в Нерехтском и Макарьевском районах.
Kostroma.Today: последние новости
Активистка-общественница возмущена отоплением в администрации Костромы Костромские морсы будет рекламировать Жерар Депардье Костромским аллергикам о содержании пыльцы на улице расскажет новый сервис Яндекса
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост602
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт75
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО28
Майские пенсии доставят по особому графику146
Чиновники РФ уйдут из «публичного пространства»243
Видео
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:42
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт
Шоу-бизнес
00:53
У американских F-35 нашли «русские корни»
Оружие Армия
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение