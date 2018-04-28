Центр «Мои документы» на Летчика Бабушкина будет недоступен для посетителей 1 и 9 мая

Центр государственных услуг Бабушкинского района, расположенный по адресу ул. Летчика Бабушкина, д. 1, корп. 1, будет закрыт 1 и 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба столичных центров госуслуг.

— Важная информация для тех, кто планирует свой визит в центры госуслуг Москвы в майские праздники. Для удобства посетителей центры «Мои документы» будут отдыхать только два дня — 1 мая и 9 мая. С 28 по 30 апреля, с 3 по 8 мая, а также с 10 мая центры госуслуг работают в обычном режиме: без перерывов и выходных с 8.00 до 20.00, и флагманский офис — с 10.00 до 22.00, — сообщили в пресс-службе.

Напоминаем, что помимо более 170 государственных услуг, в центрах «Мои документы» можно воспользоваться дополнительными сервисами. Во всех центрах расположены аппараты для копирования, терминалы оплаты, автоматы с закусками и напитками, фотокабины, стойки со свежей прессой, книжные полки и детские игровые зоны. (ео)