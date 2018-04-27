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В Калининграде торжественно проводили призывников
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В Калининграде торжественно проводили призывников 

Мой Калининград 1 час назад
Фото: Мой Калининград
Мой Калининград. В Калининграде на улице имени Героя Советского Союза Г. А. Емельянова, в войсковой части, сегодня, 27 апреля 2018 года, состоялась церемония проводов 50 призывников из Багратионовска, Зеленоградска, Гурьевска, Гвардейска, Полесска, Правдинска, Светлого.
Заместитель председателя правительства — министр спорта Наталья Ищенко вручила военнослужащим памятные награды правительства Калининградской области за высокие показатели в боевой подготовке и воинской дисциплине. Их получили рядовые Николай Бабийчук и Андрей Землянко.
Наталья Ищенко пожелала призывникам успехов и крепкого здоровья прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 27 апреля 2018 года, в пресс-службе правительства Калининградской области.
Также в мероприятии приняли участие представители агентства по делам молодежи, Балтийского флота и военного комиссариата Калининградской области, а также школьники, кадеты, участники движения «Юнармия» и студенты.
Свои навыки во время показательного выступления продемонстрировала разведывательная рота.
В завершение торжественной части почетные гости и участники мероприятия возложили цветы к памятнику Герою Советского Союза гвардии подполковнику Гавриилу Емельянову, который погиб в 1945 году в бою при форсировании реки Неман.
Затем призывники и их родители посетили казармы, столовую, музей, выставку боевой техники и вооружения. Также родители смогли задать вопросы военному комиссару Калининградской области Юрию Бойченко.
Проводы призывников на областном уровне проводятся дважды в год на базе воинских частей. Этой весной на срочную службу отправятся более одной тысячи призывников Калининградской области.
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