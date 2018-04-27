В Калининграде торжественно проводили призывников

Полесска, Мой Калининград . В Калининграде на улице имени Героя Советского Союза Г. А. Емельянова, в войсковой части, сегодня, 27 апреля 2018 года, состоялась церемония проводов 50 призывников из Багратионовска Зеленоградска , Гурьевска, Гвардейска Правдинска , Светлого.

Заместитель председателя правительства — министр спорта Наталья Ищенко вручила военнослужащим памятные награды правительства Калининградской области за высокие показатели в боевой подготовке и воинской дисциплине. Их получили рядовые Николай Бабийчук и Андрей Землянко.

Наталья Ищенко пожелала призывникам успехов и крепкого здоровья прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 27 апреля 2018 года, в пресс-службе правительства Калининградской области.

Также в мероприятии приняли участие представители агентства по делам молодежи, Балтийского флота и военного комиссариата Калининградской области, а также школьники, кадеты, участники движения «Юнармия» и студенты.

Свои навыки во время показательного выступления продемонстрировала разведывательная рота.

В завершение торжественной части почетные гости и участники мероприятия возложили цветы к памятнику Герою Советского Союза гвардии подполковнику Гавриилу Емельянову, который погиб в 1945 году в бою при форсировании реки Неман.

Затем призывники и их родители посетили казармы, столовую, музей, выставку боевой техники и вооружения. Также родители смогли задать вопросы военному комиссару Калининградской области Юрию Бойченко.

Проводы призывников на областном уровне проводятся дважды в год на базе воинских частей. Этой весной на срочную службу отправятся более одной тысячи призывников Калининградской области.