Дмитрий Азаров победителям конкурса «Профессионал года»: " Вы гордость и слава губернии"

Конкурс «Профессионал года» начал проводиться в 2013 году. Его цель — поощрить творческих и добросовестных сотрудников различных организаций, поднять престиж рабочих профессий, способствовать повышению профессионального мастерства.

В этом году победителями конкурса стали 66 человек. Это представители ведущих трудовых коллективов области, работники промышленности, культуры, строительства, ЖКХ.

С приветственным словом к труженикам обратился глава региона Дмитрий Азаров . «Сегодня в зале собрались представители разных специальностей: водители и токари, врачи и учителя, соцработники и другие профессионалы, без которых невозможно представить развитие региона и страны. Я надеюсь, что вы и дальше своим трудом будете создавать славу, благополучие Самарского края и щедро делиться своими знаниями с молодыми профессионалами», — сказал Дмитрий Азаров.

Он подчеркнул, что в стране есть масса возможностей для реализации молодых людей. Это конкурсы профессионального мастерства, бизнес-инкубаторы, площадки для молодых ученых и общественных деятелей. «Надеюсь, что те навыки, которые сегодня Россия дает подрастающему поколению, будут использованы для укрепления традиций нашей страны и нашего региона», — сказал руководитель области.

После приветствия глава региона вручил профессионалам дипломы, памятные ленты и сертификаты на денежные выплаты. «Надеюсь, что этой победой будут гордиться не только ваши близкие, но и члены трудовых коллективов. Вы гордость и слава губернии», — сказал Азаров.

Для участников конкурса полученная награда — это стимул к дальнейшей работе. Победительница в номинации «Лучший сельский врач» Светлана Васильева работает в здравоохранении уже 30 лет. «Раньше я заведовала отделением общей практики в самарской поликлинике № 6. Потом по семейным обстоятельствам переехала в Сергиевский район, где устроилась обычным терапевтом и ни разу не пожалела о своем решении», — говорит Васильева.

К ее участку прикреплено 3 тыс. человек. В день она принимает до 30, а если коллеги уходят в отпуск, то и до 50 пациентов. Это не только жители райцентра и отдаленных поселений — к примеру, в поселке Запрудный проживает всего одна семья.

"Я искренне рада тому, что работаю в селе. Здесь неплохие условия, свежий воздух и благодарные пациенты. Единственное, чего хочется, — это более достойной оплаты труда", — говорит врач.

У Сталиниты Гамаюновой очень важная и отнюдь не женская профессия. Она 35 лет работает в Приволжском ПЖРТ, где занимается обслуживанием мусоропровода. «Каждое утро я вычищаю мусоропроводы в доме по ул. Молодежная, 13. Выношу мусор на улицу, где стоят специальные контейнеры, — говорит самарчанка. — Конечно, поначалу было неприятно иметь дело с мусором. Но потом я привыкла, поняла, что без моего труда у людей не будет комфортной жизни. За эти годы я научилась бережно относиться к окружающей среде. Я никогда не выброшу мусор мимо урны, этому же я научила своих детей и внуков», — говорит Гамаюнова.

Александр Жидков — шлифовщик с огромным стажем: 44 года в профессии, 18 из которых он проработал на РКЦ «Прогресс» . «Я занимаюсь изготовлением режущих инструментов, с помощью которых производятся ракеты, — рассказывает Жидков. — Об успешном пуске мы узнаем раньше, чем вся страна, и, конечно, испытываем гордость, чувствуем себя причастными к общему результату».

Наталья Трубкина освоила разные профессии — была кадровиком, педагогом, менеджером по персоналу, получила юридическое образование. 5 лет назад ей предложили стать специалистом по реабилитации инвалидов в ГБУ СО «Сурдоцентр». С тех пор она полностью посвятила себя работе со слабослышащими людьми.

"Нужно с детства объяснять человеку, что он — не инвалид, он просто немножко другой. И требования к нему нужно предъявлять такие же, как и к обычным людям. Тогда он захочет развиваться, сохранит мотивацию к труду", — говорит Наталья.

Вместе с коллегами она наладила работу уникального диспетчерского центра для глухих. «Люди через скайп могут связаться с нашим диспетчером и на языке жестов задать любой интересующий их вопрос. Также с нами контактируют посредством чатов или смс», — сказала Трубкина.

Сегодня услугами центра пользуются около 600 человек. Это не только жители Самарской области , но и гости из других стран. Они обращаются, чтобы найти самарского родственника или, приезжая как туристы, заказывают сурдопереводчика.

Совсем другая, но не менее сложная профессия у Татьяны Илюшиной. Самарчанка 38 лет работает машинистом башенного крана. «Впервые я увидела работу крана по телевизору, прониклась этой профессией и захотела посвятить ей свою жизнь», — рассказывает Татьяна.

Задача у машиниста непростая. С высоты он должен точно увидеть, где лежит материал, передвинуть стрелу на нужное расстояние и аккуратно опустить крюк, чтобы никто из строителей не пострадал. «Здесь нужно иметь хороший глазомер и понимать, что работаешь с людьми, заботиться об их здоровье и безопасности», — говорит Илюшина. Ее силами строились дома на ул. Степана Разина, Водников, в поселке Управленческий, ЖК «Ипподром» и т. д.