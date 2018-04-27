В результате нападения мужчины с ножом погибли семь китайских школьников

Семь подростков погибли, не менее 12 получили ранения в пятницу, когда человек, вооруженный ножом, атаковал их недалеко от школы на северо-западе Китая , сообщает washingtonpost.com со ссылкой на представителей местных властей.

Атака произошла около 18.10 в городе Мижи в провинции Шэньси. По словам представителей местной полиции, 28-летний мужчина по имени Чжао Мумоу был взят под стражу. Раненые учащиеся проходят лечение в больнице. Правительство округа Миджу заявило, что в свое время злоумышленник учился в школе, где над ним издевались.

В Китае существуют строгие законы о контроле над вооружениями, но в последнее время здесь произошла серия нападений в школах или дошкольных учреждениях. Их, как правило, совершают люди, обозленные на общество или имеющие проблемы с психикой. В июне прошлого года 22-летний молодой человек взорвал бомбу недалеко от детского сада в городе Сюйчжоу, в восточной прибрежной провинции Цзянсу, в результате чего погибли восемь человек, включая самого злоумышленника.