Решать проблему низкой производительности труда должны не только промышленники, но и система образования, а также законодатели, — Барыкин

Дмитрий Барыкин обозначил проблему повышения производительности труда, с которой сталкиваются российские производственники в условиях низкой конкуренции трудовых ресурсов, демографического кризиса и несовершенства миграционной политики.

»В президентском послании повышение производительности труда называется ключевым фактором роста российской экономики, и для решения этого вопроса необходимо привлекать не только промышленников, но и сферу образования, а также законодателей всех уровней», — отметил председатель Гордумы.

По его словам, многие развитые страны, переживая естественную убыль населения, решали проблему роста производительности за счет грамотной миграционной политики. «Думаю, без изменений законодательства в этой части нам тоже не обойтись — это позволило бы привлекать в Россию высококвалифицированных специалистов, инженеров и ученых», — считает Дмитрий Барыкин.

Так как формат мероприятия предусматривал сбор экспертных мнений и предложений, председатель гордумы обозначил три пути решения проблемы. По его словам, необходимо продолжить реализацию федеральных и региональных программ по поддержке рождаемости, усилить подготовку именно технических специалистов в средних учебных заведениях и вузах, а также не забывать рассказывать гражданам о достижениях отечественных производств и не стесняться пропаганды труда.