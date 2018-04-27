Панов уравняет условия для частных и муниципальных перевозчиков

Более 500 жителей Приокского района пришли на встречу с мэром Владимиром Пановым 26 апреля, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Один из первых вопросов касался судьбы дома 9 на улице Вятской. Панов сказал, что груз ответственности за состояние здания должны нести не только жители и власти. «Важно, чтобы и застройщик нес ответственность за свою работу», — подчеркнул градоначальник.

Нижегородцы также попросили выпускать на линию больше автобусов. «Нужно создавать одинаковые условия для всех перевозчиков, — заявил по этому поводу Панов. — Будь то муниципальный или частный автобус, он должен возить все социальные группы. Правила должны быть едиными для всех.

Кроме того, Владимир Панов отметил, что в ближайшее время будет создана концепция развития парка „Приокский“, которую эксперты „Института развития городской среды Нижегородской области“ обсудят вместе с жителями. А со следующего года „начнется его поэтапное преображение“.

Добавим, что встреча в Приокском районе, по оценке участников, стала одной из самых эмоциональных.

Напомним, в феврале Панов сообщил, что начинает новый формат взаимодействия с нижегородцами. Такие встречи он будет проводить каждый месяц.

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