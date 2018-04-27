Доплывали ли новгородцы до Аляски

Согласно «общепринятой» версии истории, заселение Аляски русскими людьми началось во второй половине XVIII века. Однако есть свидетельства, что эти самые «первопоселенцы» встретились на Аляске с потомками русских, поселившихся на полуострове столетиями раньше.

Сведения о «белых людях» на Аляске

В 1741 году во время плавания к северо-западным берегам Америки корабли В. Беринга и А. И. Чирикова в тумане разлучились. «Святой Павел» под командованием Чирикова пристал к большой земле, оказавшейся берегом Американского континента. Две шлюпки, посланные за водой, пропали вместе с людьми. Чириков отплыл восвояси.

В 1742 году Якоб Линденау, участник Второй Камчатской экспедиции, сообщил полученные им от чукчей сведения о поселениях белых людей, лежащих по ту сторону Берингова пролива. В 1764 году крещёный коряк Николай Дауркин, по его словам, видел на Аляске бородатых людей, молящихся в церкви, как русские. А в 1779 году казачий сотник Кобелев получил аналогичную информацию от алеутского старшины на острове Ратманова в Беринговом проливе и даже отправил с ним к этим таинственным людям в Кынговей (как назвал это место алеут) приветственное письмо, судьба которого неизвестна.

В 1784 году первый глава Российской Американской компании (РАК) Г. И. Шелихов основал колонию на острове Кадьяк у берегов Аляски. В последующие годы возникли другие поселения на побережье Аляски и на близлежащих островах. Один из компаньонов Шелихова в 1788 году встретил на берегу бородатых светловолосых людей, которых счёл пропавшими матросами со «Святого Павла» или их потомками. Однако ему не удалось разговорить их, поэтому откуда они взялись — осталось тайной.

В 1795 году преподобный Герман Аляскинский, возглавивший первую православную миссию на Американском материке, писал, что до него дошли сведения о живущих где-то на Аляске русских людях. Преподобный считал их новгородцами, бежавшими от гнева царя Ивана Грозного в 1570-71 гг. Правда, неизвестно, на чём он основывал своё предположение.

Экспедиции и фактории РАК в первой половине XIX века неоднократно получали сведения от индейцев, алеутов и эскимосов о неких светлых, бородатых людях, молящихся как русские, давно поселившихся где-то на Аляске. Правда, встретиться с ними новым русским колонистам так ни разу и не удалось.

В 1937 году американская археологическая экспедиция обнаружила где-то на Аляске остатки поселения, датированного ею XVI веком и идентифицированным как русское. В 1944 году в одном из американских научных сборников появилась статья Т. Фарелли, в которой доказывалось, что это поселение основали новгородцы.

Доводы «за»

Задолго до экспедиций Беринга и Чирикова русским было известно о наличии большой земли напротив Чукотки. Эта земля обозначалась на картах Владимира Атласова (1696 г.), «Якутской карте» (1711 г.), карте якутского дворянина Ивана Львова (1736 г.). Ещё в 1732 г. Михаил Гвоздев на боте «Святой Гавриил» пристал к побережью Аляски.

Теоретически нет ничего невозможного в том, что какие-то отважные русские мореходы могли задолго до начала активной колонизации русскими Сибири в XVII веке проплыть далеко на восток вдоль побережья Северного Ледовитого океана и даже достигнуть Америки. Древние новгородцы основали поселение на острове Вайгач ещё в Х веке, в XII столетии проникли на восток от Уральских гор, в устье Оби

Якутии , в устье Индигирки, с незапамятных времён существует село Русское Устье. По местному преданию, оно было основано в 1570 году поморами. В этом году, кстати, Иван Грозный с опричниками предпринял карательный поход на Новгород. Русско-устьинцы смешались с туземным населением, но сохранили старинный севернорусский говор и православную веру старого обряда. Можно предполагать, что какая-то часть переселенцев не осталась в Русском Устье, а поплыла дальше на восток и добралась до Аляски.

Некоторые авторы предполагают, что новгородская колония на Аляске могла быть основана не в XVI, а в XV веке — на сто лет раньше предполагаемой даты. А бегство группы новгородцев могло быть вызвано спасением не от зверств Опричнины, а от присоединения Новгорода к Московскому государству, сопровождавшегося многочисленными насилиями, разорениями и депортациями населения Новгородской земли. Это могли быть и вольнодумцы, последователи т.н. ереси «жидовствующих», жестоко разгромленной Иваном III в конце XV — самом начале XVI века. Сторонники такой версии указывают на то, как, согласно сведениям Дауркина, потомки этих колонистов именовали реку Юкон на Аляске — Хеврон, видя в этом ассоциации с библейским названием.

По свидетельствам агентов РАК и позднейших этнографов, на Аляске в XIX веке среди туземцев было много людей, нёсших явные черты европеоидной расы, которые не могли быть объяснены только что начатой РАК колонизацией этой земли.

Доводы «против»

Однако всё это лишь предположения, против которых есть серьёзные доводы. Так, раскопанное американцами «русское» поселение было потом передатировано и перетолковано как поселение алеутов XVIII века. А предметы русского происхождения могли попасть туда уже в результате меновой торговли с русскими, появившимися на Чукотке в XVII столетии.

Здесь, правда, есть интересный нюанс. Статью о русском поселении XVI века на Аляске американцы напечатали в 1944 году, когда наши страны были союзниками. В дальнейшем «холодная война» могла наложить отпечаток на научные выводы: американцы из политических соображений отказались от прежней версии. Какая-то из двух трактовок точно не верна (не исключено, однако, что обе), но при этом не обязательно — самая первая.

Туземцы Аляски были настроены крайне враждебно по отношению к русским, прибывшим туда в XVIII веке. Пятнадцать человек из экипажа Чирикова пропали на берегу без вести. РАК сразу натолкнулась на ожесточённое сопротивление, и первые её шаги по освоению Аляски ознаменовались массовыми истреблениями туземцев, нападавшими на русские поселения. Если таково было отношение местных индейцев и алеутов к пришельцам, то как могла закрепиться там в XVI веке небольшая группа новгородских беглецов?

Впрочем, и этому может быть дано объяснение. На отношение аборигенов к РАК сильно повлияли их предшествующие контакты с экспедициями зверопромышленников, плававших в Аляску за десятилетия до основания РАК. Эти охотники не церемонились с местным населением и вполне могли возбудить их ненависть к белым. Кроме того, до алеутов и индейцев наверняка доходили какие-то вести от чукчей, с которыми русские вели постоянные войны на протяжении второй половины XVII и большей части XVIII века. В XVI веке таким настроениям у аборигенов Аляски ещё не откуда было взяться.

Вопрос о существовании на Аляске ранее XVIII века русской колонии (не обязательно новгородской и не обязательно с XVI или XV века) следует считать открытым.