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Налоговое законодательство могут скорректировать специально для Калининграда
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Налоговое законодательство могут скорректировать специально для Калининграда 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В налогово-бюджетной политике страны могут появиться изменения, касающиеся непосредственно Калининградской области, с тем, чтобы придать региону ускорение развитию, отметил Президент России Владимир Путин, передаёт ТАСС.
Комментируя на встрече с членами Совета законодателей необходимость подобных шагов, глава государства напомнил о сложностях российского эксклава в связи с географическим положением.
По мнению Путина, в финансовом и налоговом отношениях Калининградская область обладает преимуществами, «которыми мы пока не воспользовались».
На заседании глава государства не стал подробно развивать данный вопрос, лишь заметив: «В этом направлении можно подумать, и для Калининграда, может быть, это будет дополнительным толчком в развитии».
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