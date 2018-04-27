Налоговое законодательство могут скорректировать специально для Калининграда 

В налогово-бюджетной политике страны могут появиться изменения, касающиеся непосредственно Калининградской области, с тем, чтобы придать региону ускорение развитию, отметил Президент России Владимир Путин, передаёт ТАСС.
Комментируя на встрече с членами Совета законодателей необходимость подобных шагов, глава государства напомнил о сложностях российского эксклава в связи с географическим положением.
По мнению Путина, в финансовом и налоговом отношениях Калининградская область обладает преимуществами, «которыми мы пока не воспользовались».
На заседании глава государства не стал подробно развивать данный вопрос, лишь заметив: «В этом направлении можно подумать, и для Калининграда, может быть, это будет дополнительным толчком в развитии».