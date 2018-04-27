Налоговое законодательство могут скорректировать специально для Калининграда

Комментируя на встрече с членами Совета законодателей необходимость подобных шагов, глава государства напомнил о сложностях российского эксклава в связи с географическим положением.

По мнению Путина, в финансовом и налоговом отношениях Калининградская область обладает преимуществами, «которыми мы пока не воспользовались».