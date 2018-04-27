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В Ленинградской области объявлено о начале навигации
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В Ленинградской области объявлено о начале навигации 

Ivyborg.ru 1 час назад
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о начале навигации маломерных судов с 28 апреля на реках и озерах региона.
В южных районах владельцам маломерных судов разрешено выводить свои катера и лодки на воду с 28 апреля, в северных (Бокситогорский, Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Приозерский и Тихвинский районы) — с 5 мая. Началу навигации способствуют благоприятные гидрометеорологические условия — полное очищение рек ото льда, устойчивый переходом среднесуточных температур воздуха к положительным значениям и отсутствием угрозы обледенения.
Главам администраций муниципальных образований Ленинградской области рекомендовано провести мероприятия, направленные на безопасную эксплуатацию маломерных судов, в соответствии с действующими правилами пользования водными объектами для личных и бытовых нужд.
Редакция ivbg.ru напоминает, что в соответствии с 36-м Федеральным законом маломерным именуют судно в следующих случаях:
длина составляет не более 20 метров; способно взять на борт до 12 человек (экипаж и пассажиры).
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