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«Калашников» открывает предзаказ на карабин SR1
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«Калашников» открывает предзаказ на карабин SR1 

Ростех 1 час назад
Фото: Ростех
Фото: «Калашников Медиа»
Концерн «Калашников» 24 апреля открыл предварительный заказ на спортивный карабин SR1. Самозарядный карабин Kalashnikov SR1 под патрон 223 Remington — первое и единственное гражданское оружие со сбалансированной автоматикой, которая значительно снижает отдачу при стрельбе.
Кнопочный предохранитель позволяет быстро снимать оружие с предохранителя, а эргономическая рукоятка совместима со всеми АК-рукоятками. Телескопический приклад можно отрегулировать под собственные антропометрические данные стрелка. Кронштейн приклада повышает линию приклада и делает отдачу линейной, а в сочетании с высокоэффективным дульным тормозом-компенсатором снижает отдачу и увод оружия. Рукоятки взведения дублируются как с правой, так и с левой стороны. Винтовка оборудована вывешенным цевьем, на которое можно монтировать различные прицельные приспособления. Оружие способно работать в любых погодных условиях.
Крышка ствольной коробки обеспечивает надежное крепление прицела. Пристрелка сохраняется даже при многократном снятии и установке. Винтовка совместима с любыми магазинами и дульными устройствами от AR-15, а также дополнительными аксессуарами других производителей. Карабин полностью удовлетворяет требованиям практической стрельбы в части эргономики и точности.
Старт розничных продаж SR1 намечен на май 2018 года.
Покупатели, разместившие заявку через форму предзаказа на официальном сайте, в приоритетном порядке получат изделие через фирменную сеть бренд-зон концерна после открытия оружейного рынка по завершении Чемпионата мира по футболу в России.
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