«Калашников» открывает предзаказ на карабин SR1

Фото: «Калашников Медиа»

Концерн «Калашников» 24 апреля открыл предварительный заказ на спортивный карабин SR1. Самозарядный карабин Kalashnikov SR1 под патрон 223 Remington — первое и единственное гражданское оружие со сбалансированной автоматикой, которая значительно снижает отдачу при стрельбе.

Кнопочный предохранитель позволяет быстро снимать оружие с предохранителя, а эргономическая рукоятка совместима со всеми АК-рукоятками. Телескопический приклад можно отрегулировать под собственные антропометрические данные стрелка. Кронштейн приклада повышает линию приклада и делает отдачу линейной, а в сочетании с высокоэффективным дульным тормозом-компенсатором снижает отдачу и увод оружия. Рукоятки взведения дублируются как с правой, так и с левой стороны. Винтовка оборудована вывешенным цевьем, на которое можно монтировать различные прицельные приспособления. Оружие способно работать в любых погодных условиях.

Крышка ствольной коробки обеспечивает надежное крепление прицела. Пристрелка сохраняется даже при многократном снятии и установке. Винтовка совместима с любыми магазинами и дульными устройствами от AR-15, а также дополнительными аксессуарами других производителей. Карабин полностью удовлетворяет требованиям практической стрельбы в части эргономики и точности.

Старт розничных продаж SR1 намечен на май 2018 года.