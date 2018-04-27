«Фундамент стабилизировался, но это не панацея» — вопрос вокруг аварийного дома на Вятской не решён

Владимир Панов сам предложил жителям по адресу Вятская, 9 высказаться раньше других, потому что был уверен в наличии таких вопросов. И здесь развернулся целый спор.

— 26 января было заседание в Кремле (нижегородском — Прим. ред.) и наш дом был признан аварийным, должны были расселить жителей в 2019 году до июля, — сообщила жительница дома №9 по улице Вятской. — Прошло три месяца и почему-то заключение от городской администрации пришло совсем другое и нас поставили на 2033 год. Как мы можем жить с детьми в таком состоянии? Фундамент стабилизировался, но это не панацея.

Этот вопрос стал одним из первых на этой встрече и одним из самых обсуждаемых.

— Когда я готовился к конкурсу на должность главы города, я посмотрел на скорость, с которой мы расселяем аварийные дома, — ответил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов. — Даже те, которые сейчас признаны аварийными, чтобы их расселить потребуется не меньше двухсот лет, со скоростью, с которой их расселяет город. Эта проблема касается не только вашего дома, но и большого количества жителей. Сейчас у нас готовится новая программа, которая принципиально должна сдвинуть ситуацию с места и дать очень хороший и быстрый инструмент по расселению жителей из аварийного фонда как раз в новые дома с отделкой. Эту программу я публично представлю в течение месяца.

Глава города уточнил у жительницы о состоянии отремонтированного фундамента и напомнил, что на дом уже было потрачено несколько десятков миллионов рублей из городского бюджета. Женщина согласилась с этим.

— Вас кто-то принуждал в этом доме купить квартиру?, — спрашивает Владимир Панов. Тут же раздаётся шквал негодования, смешки, редкие хлопки, все недоумевают. Как сказал сам градоначальник, своим вопросом он пытался показать ситуацию с другой стороны — виновато ли правительство в этой проблеме или некачественный дом сделал застройщик и он несёт ответственность?

После вопроса главы Нижнего Новгорода между жительницей и ним возник единственный вопрос, как в названии романа А. И. Герцена — кто виноват? Город, застройщик или жители, которые смотрят на ситуацию с одной стороны? К единому мнению так и не пришли.

— Строительство жилья — это бизнес или социальная ответственность?, — спрашивает зал градоначальник.

— Бизнес!, — слышно по всему залу.

— Это вот для них бизнес, а с точки зрения нас — это что такое?

— Бизнес, — слышится уже реже.

Глава Нижнего Новгорода объяснил свою позицию и позицию правительства, что они всегда встанут на защиту интересов жителей, а застройщик такого некачественного жилья должен быть наказан.

— Нам стоит ждать дальнейшую реконструкцию дома или прислушаться к администрации Приокского района — сделать косметический ремонт в аварийном доме и на этом успокоиться?, — в последний раз пыталась узнать жительница Вятской, 9.

Владимир Панов пообещал поддерживать этот дом всеми доступными силами и ещё раз напомнил о своей новой программе, которая, на его взгляд, окажется эффективной в решении таких вот серьёзных жилищных проблем.

Ранее мы рассказали о том, как прошла эта встреча мэра Нижнего Новгорода с жителями Приокского района и какие ещё проблемы горожан на ней успели обсудить.