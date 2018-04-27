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ЕЦБ и Банк Англии созовут рабочую группу по управлению рисками от Brexit
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ЕЦБ и Банк Англии созовут рабочую группу по управлению рисками от Brexit 

Прайм 1 час назад
Монетарный регулятор еврозоны — Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии созовут рабочую группу для управления рисками в области финансовых услуг, которые могут возникнуть в результате выхода Великобритании из ЕС, говорится в сообщении ЕЦБ.
Как ожидается, Великобритания покинет союз 29 марта 2019 года. Затем планируется переходный период в отношениях страны и ЕС — до конца 2020 года.
"Европейский центральный банк и Банк Англии созовут техническую рабочую группу по управлению рисками в период вокруг 30 марта 2019 года в сфере финансовых услуг", — говорится в релизе.
Работа этой группы будет идти независимо от переговоров по условиям отделения страны от союза, которые ведут Еврокомиссия (от имени остающихся 27 стран ЕС) и власти Великобритании. Возглавят группу президент ЕЦБ и управляющий Банка Англии. В качестве наблюдателей будут приглашены представители Еврокомиссии и министерства экономики и финансов Великобритании (HM Treasury).
Кроме того, основная ответственность за подготовку к Brexit остается за участниками рынка, отмечает ЕЦБ.
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