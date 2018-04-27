Пассажирам московских аэропортов запретили гадать, стирать и кататься на животных

Пассажирам аэропортов, расположенных в Подмосковье , запретили кататься верхом на животных, стирать и переодеваться в туалетах, а также приставать к людям с предложением погадать, соответствующий официальный документ имеется в распоряжении РИАМО

Постановлением подмосковного правительства утверждены Правила пользования аэровокзальными комплексами, аэропортами, расположенными на территории Московской области, и поведения физических лиц на указанных территориях. Правила введены для обеспечения безопасности и общественного порядка в аэропортах.

«На территории аэровокзального комплекса запрещено приставать к гражданам с предложениями по предоставлению услуг, связанных с осуществлением предпринимательской и иной деятельности (в том числе по предоставлению гостиничных услуг и осуществлению перевозки пассажиров и багажа легковым такси), купли-продажи, обмена или приобретения вещей иным способом, в целях гадания», — говорится в документе.

Также пассажирам аэропортов запрещается размещать багаж на сиденьях в залах ожидания, не давая таким образом отдыхать другим людям. Согласно утвержденным правилам, нельзя использовать багажные тележки не по назначению, в том числе для перевозки детей.

Кроме того, под запретом в аэропортах оказалась пачкающаяся, резко или неприятно пахнущая одежда, а также багаж, предметы и продукты, которые могут испачкать пассажиров. Если у человека нет билета или бронирования на рейс, ему запрещено жить на территории аэровокзального комплекса вне гостиницы более 24 часов. При этом пассажирам и иным лицам запрещено мыться, стирать и переодеваться в местах, не предназначенных для этих целей.

«В целях соблюдения общественного порядка на территориях аэровокзальных комплексов запрещается передвигаться верхом на животных, на портативном электротранспорте (гироскутере, сегвее, моноколесе), на велосипедах, самокатах, роликовых коньках», — добавляется в правилах.

Помимо этого, запрещается использовать воздушные шары, наполненные газом легче воздуха, квадрокоптеры и воздушные змеи. Нельзя прослушивать аудио без наушников и использовать средства звукоусиления. Ограничиваются и некоторые виды отдыха.

«Запрещается находиться в лежачем положении на креслах, лавках, сиденьях, напольном покрытии, ступенях и лестничных площадках, а также сидеть на напольном покрытии, ступенях и лестничных площадках», — отмечается в документе.

Ранее депутаты Мособлдумы одобрили поправки в Кодекс Московской области об административных правонарушениях и изменения в действующее законодательство, наделяющие региональное правительство дополнительными полномочиями для борьбы с нарушителями порядка, незаконными такси и бездомными в аэропортах.

За нарушение установленных подмосковным правительством правил пользования аэропортами налагаются следующие штрафы: на граждан — в размере от 100 до 500 рублей; на должностных лиц — от 1 тысячи до 2 тысяч рублей; на юридических лиц — от 2 тысяч до 4 тысяч рублей.