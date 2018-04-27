Под Воронежем из-за размыва плотины жители села ездят по самодельному мосту

Жители села Медвежье Семилукского района оказались отрезаны от цивилизации. Жители сотни частных домов в селе Медвежье Семилукского района оказались отрезаны от цивилизации из-за размыва плотины. Так условно местные жители называют самодельное сооружение, которое служило одновременно и переездом через реку Трещевка. Рассказывают, вода поднялась резко до 2 метров и размыла плотину за считанные часы. В качестве альтернативы есть пеший мостик и ещё один, самодельный, из строительных плит. По такому, говорят местные жители, на свой страх и риск проезжают на машине.

— Как разливает, ездили легковые там. Житель ехал на новой машине и провалился вместе с мостиком. — Он жив? Здоров? — Да. Только машина пострадала. Новая машина. На 130 тыс. насчитали, — рассказал житель села Медвежье Сергей Сошин. Как объяснили в администрации сельского поселения, плотину восстановят в ближайшее время за счёт областного резервного фонда. Сейчас ищут подрядчика. — Нет у нас в поселении на балансе ни одной плотины. Местный житель, который рядом живет, каждый год за свои деньги подсыпает. Но сейчас по ЧС нам должны подготовить смету для восстановления этой плотины, — сообщил глава Медвежьего сельского поселения Наталья Концова.