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Под Воронежем из-за размыва плотины жители села ездят по самодельному мосту
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Под Воронежем из-за размыва плотины жители села ездят по самодельному мосту 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Жители села Медвежье Семилукского района оказались отрезаны от цивилизации. Жители сотни частных домов в селе Медвежье Семилукского района оказались отрезаны от цивилизации из-за размыва плотины. Так условно местные жители называют самодельное сооружение, которое служило одновременно и переездом через реку Трещевка. Рассказывают, вода поднялась резко до 2 метров и размыла плотину за считанные часы. В качестве альтернативы есть пеший мостик и ещё один, самодельный, из строительных плит. По такому, говорят местные жители, на свой страх и риск проезжают на машине.
— Как разливает, ездили легковые там. Житель ехал на новой машине и провалился вместе с мостиком. — Он жив? Здоров? — Да. Только машина пострадала. Новая машина. На 130 тыс. насчитали, — рассказал житель села Медвежье Сергей Сошин. Как объяснили в администрации сельского поселения, плотину восстановят в ближайшее время за счёт областного резервного фонда. Сейчас ищут подрядчика. — Нет у нас в поселении на балансе ни одной плотины. Местный житель, который рядом живет, каждый год за свои деньги подсыпает. Но сейчас по ЧС нам должны подготовить смету для восстановления этой плотины, — сообщил глава Медвежьего сельского поселения Наталья Концова.
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