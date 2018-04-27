Игорь Брынцалов: предложения, прозвучавшие на Совете законодателей, лягут в основу работы Мособлдумы

Также в рамках заседания состоялась встреча членов Совета законодателей с президентом РФ Владимиром Путиным , посвященная обсуждению мер по реализации послания главы государства Федеральному собранию. В начале выступления он поблагодарил законодателей за весомый вклад в обеспечение единого правового пространства РФ. Говоря о реализации мер, озвученных в Послании, Путин заявил, что «решение поставленных задач — историческая необходимость. Обеспечение прорыва почти во всех сферах жизни — это будущее нашей страны». Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что многие парламенты субъектов страны активно включились в эту работу, в частности, в их числе была названа и Московская областная Дума. Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что при Мособлдуме была создана рабочая группа с участием экспертов для законодательной работы по реализации Послания.

Также на базе Совета законодателей ЦФО мы с коллегами ведем постоянный диалог — это продиктовано масштабностью задач по дальнейшему развитию страны, здесь необходимо работать в одной связке с другими регионами

— Игорь Брынцалов.

Кроме того, подмосковный парламент принял план мероприятий и законодательной работы по реализации Послания.

Главными темами Совета стали законодательное обеспечение контроля качества оказания медицинской помощи, региональные аспекты цифровизации экономики. Также состоялись заседания Комиссий при Совете по разным сферам жизнедеятельности общества.

Игорь Брынцалов рассказал, что обсуждаемые темы прорабатываются в Подмосковье достаточно давно и регион добился весомых результатов.

За последние несколько лет с момента перехода на трехуровневую систему здравоохранения мы взяли очень высокий темп: по строительству новых объектов, по ремонту и модернизации действующих медучреждений, по поставке в них высокотехнологичного новейшего оборудования

— Игорь Брынцалов.

Так, статистика выглядит следующим образом: с 2014 по 2017 годы в Московской области введено в строй 103 новых объекта здравоохранения, с 2015 по 2017 год было отремонтировано 503 объекта, значительное снижение уровня смертности по многим заболеваниям, в том числе по онкологии, также сократилась и младенческая смертность.

Валентина Матвиенко говорила о необходимости усиления парламентского контроля — у нас в регионе мониторинг по исполнению госпрограмм ведется перманентно. Как раз буквально вчера мы подводили итоги очередного депутатского мониторинга, который вели с начала апреля. На контроле депутатов находится 177 объектов здравоохранения (63 строящихся и 114 — под капремонт) — мы проверили все и, где нужно, устранили проблемы

— Игорь Брынцалов.

Говоря о второй теме, внесенной в повестку заседания — цифровая экономика — Брынцалов подчеркнул, что «она тоже не менее актуальная, и о необходимости развития сферы говорил в своем послании и президент».

«Подмосковью и здесь есть чем поделиться: так, постоянно расширяется функционал подмосковных МФЦ — максимально внедряем практику электронного документооборота, электронной цифровой подписи», — сказал Игорь Брынцалов.

Так, например, в 2015 году было 102 офиса и 1547 окон МФЦ, а в 2017 году 105 офисов и 1771 окон, в 2015 году жители области могли получить в МФЦ 137 услуг, а в 2017 году уже 323 услуги, также в два раза сократилось время ожидания в очереди к специалисту.

Более того, начиная с 2016 года, стартовала практика открытия специализированных окон для бизнеса — сейчас их насчитывается более 100. Это одновременно еще и привлекает новых инвесторов. В итоге сегодня Подмосковье в рейтинге Минэкономразвития России по инновационному бизнесу занимает третье место среди всех регионов страны

— Игорь Брынцалов.

В целом, по словам Брынцалова, суть и задача Совета законодателей — опираясь на опыт регионов, анализировать то, как и где мы можем на законодательном уровне дополнительно усовершенствовать ту или иную сферу, решить ту или иную проблему. «Сегодня мы с коллегами в очередной раз обсудили актуальные темы, и по итогам будет сформирован пакет предложений, которые лягут в основу работы не только парламентов, но и исполнительной власти субъектов страны», — отметил председатель Мособлдумы.