Депутаты оренбургского Горсовета заслушали ежегодный отчет главы города

Ежегодный отчет главы города по итогам работы в 2017 году прошел в пятницу, 27 апреля, на 21 очередном заседании оренбургского городского Совета. Доклад главы города стоял первым пунктом в повестке заседания. Об этом сообщает пресс-служба городского Совета.

По словам Евгения Арапова, главную оценку работе муниципальных властей дадут сами жители Оренбурга.

«Я считаю, что мы вместе с горожанами хорошо потрудились. Много хороших проектов было реализовано, еще больше — заложено для выполнения в этом, юбилейном для Оренбурга году. Дворы, которые мы вместе с горожанами обсуждали, принимали и строили по проекту «Комфортная среда» не пустуют», — сказал Евгений Арапов

Говоря о реализации проекта по формированию комфортной городской среды, глава Оренбурга выразил надежду на благополучное завершение реконструкции Набережной Урала.

«Набережную начали. Сейчас конечно ее надо до ума доводить, как и спуск к Уралу. Но мы справимся, правда?» — отметил глава города.

С оценкой работы городской администрации на заседании Горсовета выступил также губернатор области Юрий Берг

Глава области отметил, что Оренбург является «лицом региона», и по впечатлениям от города судят и по всей Оренбургской области . В этой связи Юрий Берг отметил необходимость постоянной работы над благоустройством и содержанием городских территорий, а также повышенного внимания к развитию социальной сферы и ремонту и поддержанию дорог.

«За последний год в регионе по всем направлениям социально-экономического развития сделано немало важных, ответственных дел. Я хочу особо отметить, что любимчиков у нас нет. Каждый муниципалитет получает помощь, исходя из его потребностей и в соответствии с возможностями вышестоящих бюджетов. Оренбург в силу своего масштаба и статуса, конечно, закономерно забирает на себя львиную долю поддержки. За прошлый год из бюджета области городу было выделено 5 миллиардов 600 миллионов рублей», — сказал губернатор области.

Отчет председателя оренбургского городского Совета

С отчетом о деятельности оренбургского Горсовета выступила его председатель Ольга Березнева. В своем докладе она рассказала о проработке и принятии решений депутатами, а также о практической составляющей, отмечается в сообщении пресс-службы. Она также отметила, что работа Горсовета в 2018 году в большинстве своем носит социальную направленность.

«В предстоящем периоде городской Совет продолжит решать вопросы эффективного использования бюджетных средств, реализации программ энергосбережения, благоустройства, оптимизации работы общественного транспорта. Достичь поставленных целей мы сможем лишь при условии консолидации усилий всех ветвей публичной власти», — сказала Ольга Березнева.

Спикер также отметила, что у городского Совета и администрации Оренбурга наладилось «эффективное взаимодействие».

Внесение изменений в бюджет города

Также на заседании депутаты внесли коррективы в городской бюджет. Так, его доходы уточняются на 485,8 млн рублей. Средства поступили из бюджета области.

Как отмечается в сообщении, из них 73 млн рублей будут направлены на повышение оплаты труда работник бюджетной сферы, в соответствии с законом о повышении минимального размера оплаты труда с 1 мая этого года. Кроме того часть вливаний будет направлена на ремонт автомобильных дорог: подъездная дорога к поселку Нижнесакмарский от Шарлыкского шоссе до улицы Молодежной, улицы Чкалова и проезда Автоматики, а также на приобретение новых школ в 16 и 20 микрорайонах.

Проект решения также утвердил ряд изменений внутри бюджета. Так, порядка 6 млн рублей направят на замену плиточного покрытия в «Национальной деревне» и 2 млн рублей на благоустройства сквера имени Прохоренко.

Другие решения оренбургского Горсовета

Городские депутаты поддержали проект, внесенный прокуратурой Оренбурга, о необходимости информирования органов государственного строительного надзора о строительстве и реконструкции объектов капитального строительства. В том числе тех, в которых располагаются развлекательные объекты, торговые комплексы или другие места массового скопления людей. Речь идет об объектах, площадь которых превышает 1,5 тысячи квадратных метров и высоту в два этажа. Принятие проекта связано с прошедшими прокурорскими проверками торговых центров, которые выявили более тысячи нарушений в работе торговых комплексов. Теперь информацию о строительстве или реконструкции в инспекцию государственного строительного надзора будет отправлять городской департамент градостроительства.

Депутаты также приняли решение об установке специально отведенного места для встреч с депутатов всех уровней с избирателями. В качестве такого места в Оренбурге был выбран сквер имени Ленина на Советской. Отмечается, что принятое решение никак не повлияет на формат встреч депутатов с жителями на внутридворовой территории.