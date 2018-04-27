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Студенты колледжа имени Павлова в Савеловском посетили технополис «Москва»
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Студенты колледжа имени Павлова в Савеловском посетили технополис «Москва» 

Управа района Савеловский города Москвы 1 час назад
Учащиеся расположенного в Савеловском колледжа имени Павлова посетили технополис «Москва», где приняли участие в деловой программе VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы». Студенты посетили площадки «Политехника и автоматика», «Прототипирование».
— Много вопросов обучающиеся задавали представителям компетенций «Командная работа на производстве», «Беспилотные летательные аппараты», «Производство мебели и плотницкое дело», «Промышленный дизайн», — пояснил педагог колледжа Александр Яковлев.
Итогом экскурсии стало участие студентов в соревнованиях по стрельбе из электронного оружия.
Политехнический колледж № 8 имени Павлова расположен по адресу Петровско-Разумовский пр-д, 9. Справки по телефону: 8 (495) 612-30-87. (мю)
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