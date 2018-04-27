Студенты колледжа имени Павлова в Савеловском посетили технополис «Москва»

Учащиеся расположенного в Савеловском колледжа имени Павлова посетили технополис «Москва», где приняли участие в деловой программе VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы». Студенты посетили площадки «Политехника и автоматика», «Прототипирование».

— Много вопросов обучающиеся задавали представителям компетенций «Командная работа на производстве», «Беспилотные летательные аппараты», «Производство мебели и плотницкое дело», «Промышленный дизайн», — пояснил педагог колледжа Александр Яковлев

Итогом экскурсии стало участие студентов в соревнованиях по стрельбе из электронного оружия.

Политехнический колледж № 8 имени Павлова расположен по адресу Петровско-Разумовский пр-д, 9. Справки по телефону: 8 (495) 612-30-87. (мю)