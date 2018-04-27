Начальник пресс-службы Росгвардии по Псковской области прокомментировал информацию о следственных действиях в адрес руководства 

Псковская губерния: последние новости

Псковская таможня прогнозирует увеличение пассажиропотока через пункты пропуска на майские праздники

Росприроднадзор по Псковской области начал проводить пробы воздуха в районе порховского полигона ТКО

На дом депутата Пустошкинского районного Собрания от «Яблока» напали в третий раз