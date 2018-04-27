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Начальник пресс-службы Росгвардии по Псковской области прокомментировал информацию о следственных действиях в адрес руководства
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Начальник пресс-службы Росгвардии по Псковской области прокомментировал информацию о следственных действиях в адрес руководства 

Псковская губерния 12 минут назад
В соответствии со статьей 43 Закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1 «О средствах массовой информации», прошу Вас опубликовать следующую информацию: «Отдел Росгвардии по Псковской области информирует: факты, изложенные в публикации „Руководство псковской Росгвардии может уйти в отставку из-за коррупционного скандала“, не соответствуют действительности», — сообщил Малюта. Отметим, на вопросы «Псковской губернии» о том, какие именно факты не соответствуют действительности и проводятся ли следственные действия в адрес руководства, представители пресс-службы не ответили. Ранее несколько источников сообщили изданию о следственных действиях в адрес руководства Росглаврдии в Псковской области и возможных отставках. В следственном управлении СК РФ по Псковской области не подтвердили и не опровергли эту информацию, отметив, что «пока никаких заслуг следственных органов [в деле] нет». Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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