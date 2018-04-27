Глава управы Дмитровского Юрий Фисенко встретится с жителями 16 мая

Глава управы Дмитровского района Юрий Фисенко проведет встречу с населением в третью среду месяца, 16 мая. Об этом сообщила пресс-секретарь префекта Северного округа Марина Копылова.

— На встрече Юрий Фисенко отчитается об итогах проведения общегородских работ в рамках месячника по благоустройству, — рассказала Копылова.

Она также отметила, что в свободное время жители района смогут задать актуальные вопросы сотрудникам управы и «Жилищника». Все жалобы и предложения будут рассмотрены в оперативном режиме, сложные вопросы поставят на особый контроль.

Жителей Дмитровского района будут ждать к 19.00. Встреча состоится в здании управы по адресу ул. Клязьминская, д. 11, корп. 3. (мю)