Экс-губернатор Ерощенко возвращается в «большую политику» через ИГУ 

Попечительский совет ИГУ был создан решением ученого совета университета 5 лет назад. Он формируется на срок полномочий ректора: после назначения врио главы госуниверситета Игоря Бычкова совет вновь утвердили в марте 2018 года.
Первым об итогах голосования за кандидатуру председателя совета ИГУ еще до окончания заседания сообщил в соцсети доктор исторических наук, профессор Станислав Гольдфарб. Иркутяне тут же начали в комментариях обсуждать, зачем предпринимателю Ерощенко (основатель холдинга «Истлэнд»: угледобыча, строительство, судостроение, транспорт, туризм) этот пост «свадебного генерала».
Опрошенные «ФедералПресс» политологи считают, что таким образом экс-губернатор Приангарья начинает свое возвращение в публичное пространство. Однако наблюдатели разошлись во мнении, с какой целью: часть экспертов считает, что Ерощенко будет участвовать в выборах в Заксобрание Иркутской области, другие — экс-глава региона намерен баллотироваться на пост губернатора.
«Мне кажется, одно не исключает другое. Этой осенью Сергей Владимирович может побороться за мандат иркутского парламентария от 15 округа, своей малой родины Черемхово. Шансы неплохие — Гринберг уже вряд ли будет участвовать на этих выборах, Побойкин, скорее всего, отойдет в сторону, — комментирует «ФедералПресс» иркутский политолог, президент Байкальского регионального фонда «Наша Сибирь» Максим Зимин. — Это вполне рабочая версия — знаю, экс-губернатор общался в этом месяце с политтехнологами на эту тему. А если президент во время майской ротации региональных глав снимет нынешнего губернатора Сергея Левченко и замаячат досрочные выборы — он всегда сможет переключиться на них. Надо признать, альтернативных кандидатов нет — Сергей Брилка не сравнится с ним по узнаваемости. При этом экс-глава региона сможет педалировать тот же лозунг, что и нынешний на последних выборах, только зеркально: Ерощенко — это анти-Левченко».
Эксперты отмечают, что новая команда иркутских парламентариев, судя по персоналиям заявившихся кандидатов, обещает стать легендарной. О своем участии в гонке уже объявили Александр Битаров (первый зампредправительства Иркутской области 2004-2005гг., 2009-2010гг., 2015-2017гг.), которого «сопровождают» дочь Анна Битарова и зять Дмитрий Ружников в качестве кандидатов по другим округам, Виктор Кондрашов (мэр Иркутска 2010-2015гг., зампредправительства Приангарья с 2015г.). Кроме того, политологи не видят причин для неучастия в выборах нынешнего спикера иркутского парламента Сергея Брилки (зампред Заксобрания 2013-2015гг., председатель Заксобрания Приангарья с 2015г.).
Фото РИА Новости