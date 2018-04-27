Экс-губернатор Ерощенко возвращается в «большую политику» через ИГУ

Попечительский совет ИГУ был создан решением ученого совета университета 5 лет назад. Он формируется на срок полномочий ректора: после назначения врио главы госуниверситета Игоря Бычкова совет вновь утвердили в марте 2018 года.

Первым об итогах голосования за кандидатуру председателя совета ИГУ еще до окончания заседания сообщил в соцсети доктор исторических наук, профессор Станислав Гольдфарб. Иркутяне тут же начали в комментариях обсуждать, зачем предпринимателю Ерощенко (основатель холдинга «Истлэнд»: угледобыча, строительство, судостроение, транспорт, туризм) этот пост «свадебного генерала».

Опрошенные «ФедералПресс» политологи считают, что таким образом экс-губернатор Приангарья начинает свое возвращение в публичное пространство. Однако наблюдатели разошлись во мнении, с какой целью: часть экспертов считает, что Ерощенко будет участвовать в выборах в Заксобрание Иркутской области , другие — экс-глава региона намерен баллотироваться на пост губернатора.

«Мне кажется, одно не исключает другое. Этой осенью Сергей Владимирович может побороться за мандат иркутского парламентария от 15 округа, своей малой родины Черемхово . Шансы неплохие — Гринберг уже вряд ли будет участвовать на этих выборах, Побойкин, скорее всего, отойдет в сторону, — комментирует «ФедералПресс» иркутский политолог, президент Байкальского регионального фонда «Наша Сибирь» Максим Зимин . — Это вполне рабочая версия — знаю, экс-губернатор общался в этом месяце с политтехнологами на эту тему. А если президент во время майской ротации региональных глав снимет нынешнего губернатора Сергея Левченко и замаячат досрочные выборы — он всегда сможет переключиться на них. Надо признать, альтернативных кандидатов нет — Сергей Брилка не сравнится с ним по узнаваемости. При этом экс-глава региона сможет педалировать тот же лозунг, что и нынешний на последних выборах, только зеркально: Ерощенко — это анти-Левченко».