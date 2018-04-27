Дрейфующего на шине мигранта спасли в Гибралтаре

Мигрант, пытающийся пересечь Гибралтарский пролив на шине, был спасен, сообщает MailOnline.

Как сообщается в материале, он был замечен грузовым судном в 6 милях (9,7 км) от побережья Пунта-Карнеро в испанском городе Альхесирас . Мужчина, имя которого не разглашается, был затем доставлен в порт Тарифа в Андалусии. Его здоровью ничего не угрожает.

Греции. Испания третьими по загруженности воротами для мигрантов, прибывающих в Европу, после Италии

Многие африканцы, отправляющиеся по длинному маршруту в Европу, предпочитают избегать путей, граничащих с Ливией . В Италию они попадают по так называемому Центрально-Средиземноморскому маршруту — через Марокко и Испанию.

По данным Миграционных служб, в прошлом году в Испанию морем прибыло более 22 400 человек, что почти втрое больше, чем в 2016 году. 223 человека утонули в пути. В 2018 году в Испанию прибыло по меньшей мере 3778 мигрантов, более 180 из них захлебнулись, пытаясь пересечь Средиземное море.