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Дрейфующего на шине мигранта спасли в Гибралтаре
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Дрейфующего на шине мигранта спасли в Гибралтаре 

360tv.ru 1 час назад
Мигрант, пытающийся пересечь Гибралтарский пролив на шине, был спасен, сообщает MailOnline.
Как сообщается в материале, он был замечен грузовым судном в 6 милях (9,7 км) от побережья Пунта-Карнеро в испанском городе Альхесирас. Мужчина, имя которого не разглашается, был затем доставлен в порт Тарифа в Андалусии. Его здоровью ничего не угрожает.
Испания третьими по загруженности воротами для мигрантов, прибывающих в Европу, после Италии и Греции.
Многие африканцы, отправляющиеся по длинному маршруту в Европу, предпочитают избегать путей, граничащих с Ливией. В Италию они попадают по так называемому Центрально-Средиземноморскому маршруту — через Марокко и Испанию.
По данным Миграционных служб, в прошлом году в Испанию морем прибыло более 22 400 человек, что почти втрое больше, чем в 2016 году. 223 человека утонули в пути. В 2018 году в Испанию прибыло по меньшей мере 3778 мигрантов, более 180 из них захлебнулись, пытаясь пересечь Средиземное море.
40‐летнюю жительницу Швеции, боровшуюся за права мигрантов, изнасиловали два 18‐летних мигранта из Афганистана. Инцидент произошел еще в прошлом году, но в апреле суд вынес им наказание.
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