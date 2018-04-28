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Роман Шадрин прокатился на новом аттракционе в ЦПКиО
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Роман Шадрин прокатился на новом аттракционе в ЦПКиО 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
В ЦПКиО им Маяковского в Екатеринбурге появился новый аттракцион. Его работу лично проверил директор парка Роман Шадрин, об этом сообщает в субботу, 28 апреля, «АиФ-Урал».
Видеозаписью тест-драйва Роман Шадрин поделился на своей странице в «Facebook». «Сегодня протестировал аттракцион „Автодром“. Ждём в гости», — написал директор ЦПКиО.
На видео Роман Шадрин катается по специальной площадке на небольшой машинке. Происходит действо под песню «Gangnam style» южнокорейского исполнителя Psy. За кадром мужчина, снимающий тест-драйв, дает советы директору: «Надо попробовать врезаться в колеса». А когда мимо проходит рабочий парка, Роман Шадрин кричит ему: «Поберегись!»
В комментариях под видеозаписью один из пользователей отмечает, что раньше в ЦПКиО им Маяковского был крытый автодром, который, однако, снесли. А открытый во время дождя работать не будет. На что Роман Шадрин сказал, что старый аттракцион был небезопасен, и пообещал, что на новом автодроме крыша появится уже к концу лета.
Напомним, с 29 апреля в ЦПКиО им Маяковского начнет работать летний зооуголок. Его посетители смогут увидеть самых разных экзотических животных: птиц эму и павлина, шиншилл и американских морских свинок, камерунских коз и енотов.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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