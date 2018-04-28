Пользователи соцкарты москвича смогут получить скидку до 100% в павильоне «Космос» на ВДНХ

МОСКВА , 28 апреля. / ТАСС /. Москвичи могут получить скидку от 20 до 100% при посещении центра «Космонавтика и авиация» в павильоне «Космос» на ВДНХ, а также при прокате оборудования в парке Горького, предъявив на кассе социальную карту. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс— службе Департамента информационных технологий столицы.

"Приходит пора майских праздников, а затем летних каникул и отпусков, и многие горожане наверняка захотят чаще проводить свободное время в столичных парках. Мы рады сообщить, что держатели социальной карты москвича, предпочитающие активный отдых, смогут получать скидки на аренду оборудования в парке Горького, а наиболее любознательные пользователи — в обновленном павильоне «Космос» при посещении центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. При предъявлении социальной карты иные документы, подтверждающие льготу, не требуются", — цитирует пресс— служба главу Московского социального регистра — подведомственной организации департамента Кирилл Кузнецов

Бесплатно посетить основную экспозицию в павильоне «Космос» могут члены многодетных семей, дети-сироты, дети-инвалиды, инвалиды I-II групп, ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий. Также бесплатный вход полагается пенсионерам РФ по вторникам на первые три сеанса (11:00-13:00, 13:00-15:00, 15:00-17:00). Для школьников, студентов и пенсионеров по соцкарте предусмотрена скидка в 50%, а держатели социальной карты, не входящие в льготную категорию, могут получить скидку в 20% при наличии платежного приложения «МИР» при безналичной оплате входного билета.

Парк Горького предоставляет скидку по социальной карте москвича на первый час аренды различных видов транспорта: велосипедов, веломобилей, самокатов, роликовых коньков, прогулочных лодок, футбольных и теннисных полей, площадок для пляжных видов спорта и мячей. Для льготных категорий граждан также предусмотрена скидка в 100%. Для пенсионеров с 10:00 до 15:00 оборудование предоставляется бесплатно, в остальные часы по будням — скидка 30%. Для детей из многодетных семей, опекунов детей-сирот также предусмотрена скидка в 30%.

Ранее социальная карта москвича уже стала заменять документ, удостоверяющий право на получение льгот для прохода на катки ВДНХ и парка Горького, в медиакомплексы «Полет» и «Машина времени» и Подземный музей в парке «Зарядье», для посещения 90 музейных площадок города в рамках проекта «Музеи — детям», а также в поездах «Аэроэкспресс» для пользователей, имеющих право на льготный проезд.