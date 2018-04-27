Что человек делает в течение всей жизни

Наверное, у каждого есть запоминающиеся моменты из жизни. Те, что наложили эмоциональный отпечаток на долгие годы. Между тем ежедневно человек совершает массу «телодвижений», о которых даже не задумывается. Сон, прием пищи, гигиена — это и многое другое совершается в «автоматическом» режиме, хотя и занимает много времени.

Так как живет и чем занимается человек в течение дня? Согласно одному из современных исследований, мы проводим 87% своей жизни в том или ином помещении. Еще 6% жизни находимся в транспорте.

США люди старше 15 лет в среднем работают по восемь часов в день, выходя на пенсию в 63 года. Примерно 16 лет в целом они проводят в офисном кресле. Ежегодно человек тратит один процент своих доходов на алкоголь, что равняется 500 долларам.

Эти и многие другие интересные цифры вы найдете в видео, подготовленном специально для вас.